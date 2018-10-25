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16:53 (мск), источник: Интерфакс

Бывшему вице-президенту США Байдену прислали подозрительную посылку

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU — Посылку с подозрительным содержимым отправили бывшему вице-президенту США Джо Байдену, сообщает в четверг телеканал CNN со ссылкой на правоохранительные органы.

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Источник: AP 2018

Инцидент произошел в штате Делавэр.

Ранее в четверг такая же подозрительная посылка была отправлена на адрес актера Роберта Де Ниро.

Таким образом, инцидент с посылкой Байдену стал уже девятым случаем, когда критики деятельности президента США Дональда Трампа получают подобные послания.

В среду в США некоторым политикам пришли посылки со взрывными устройствами. По одной посылке пришло по адресу резиденции Билла и Хиллари Клинтон и Барака и Мишель Обамы.

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал такие случаи актами терроризма. Ни одна из взрывоопасных посылок не сдетонировала, пострадавших в результате этих инцидентов нет.

Также пакет с неизвестным порошком был обнаружен в нью-йоркском офисе телеканала CNN.

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