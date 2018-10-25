Бывшему вице-президенту США Байдену прислали подозрительную посылку
Москва. 25 октября. INTERFAX.RU — Посылку с подозрительным содержимым отправили бывшему
Москва. 25 октября. INTERFAX.RU — Посылку с подозрительным содержимым отправили бывшему
Инцидент произошел в штате Делавэр.
Ранее в четверг такая же подозрительная посылка была отправлена на адрес актера Роберта Де Ниро.
Таким образом, инцидент с посылкой Байдену стал уже девятым случаем, когда критики деятельности президента США Дональда Трампа получают подобные послания.
В среду в США некоторым политикам пришли посылки со взрывными устройствами. По одной посылке пришло по адресу резиденции Билла и Хиллари Клинтон и Барака и Мишель Обамы.
Мэр
Также пакет с неизвестным порошком был обнаружен в