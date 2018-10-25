Бывшему вице-президенту США Байдену прислали подозрительную посылку

Источник: AP 2018

Инцидент произошел в штате Делавэр.

Ранее в четверг такая же подозрительная посылка была отправлена на адрес актера Роберта Де Ниро.

Таким образом, инцидент с посылкой Байдену стал уже девятым случаем, когда критики деятельности президента США Дональда Трампа получают подобные послания.

В среду в США некоторым политикам пришли посылки со взрывными устройствами. По одной посылке пришло по адресу резиденции Билла и Хиллари Клинтон и Барака и Мишель Обамы.

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио назвал такие случаи актами терроризма. Ни одна из взрывоопасных посылок не сдетонировала, пострадавших в результате этих инцидентов нет.