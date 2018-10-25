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16:01 (мск), источник: Интерфакс

Военные пенсии вырастут на 6,3% в 2019 году

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU — Рост военных пенсий в будущем году превысит 6%, заявил президент РФ Владимир Путин.

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Источник: РИА "Новости"

«С 1 октября 2019 года с учетом принятого решения об индексации денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц увеличится на 4,3%, а военные пенсии также с 1 октября будущего года будут дополнительно проиндексированы еще на 2%. Таким образом, общий рост военных пенсий составит 6,3%» , — заявил Путин на церемонии встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности, присвоения высших (специальных) воинских званий и классных чинов.

В связи с этим Путин поручил правительству предусмотреть в проекте федерального бюджета на 2019−2021 годы соответствующие ресурсы, а парламентариев попросил поддержать необходимые поправки.

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