Военные пенсии вырастут на 6,3% в 2019 году

«С 1 октября 2019 года с учетом принятого решения об индексации денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц увеличится на 4,3%, а военные пенсии также с 1 октября будущего года будут дополнительно проиндексированы еще на 2%. Таким образом, общий рост военных пенсий составит 6,3%» , — заявил Путин на церемонии встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности, присвоения высших (специальных) воинских званий и классных чинов.