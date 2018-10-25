Захарова назвала возможный выход США из ДРСМД опасной ошибкой

Источник: РИА "Новости"

«Заявления президента США о намерении выйти из ДРСМД и приступить к разработке запрещенных по договору вооружений вызывают глубокое сожаление и серьезнейшую озабоченность. Это стало бы одной из наиболее опасных ошибок в череде принятых в последнее время Вашингтоном шагов по выходу из целого ряда международных соглашений, международных структур», — заявила Захарова на брифинге.

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Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные «не придут в себя», а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений.

Он пояснил, что данное сообщение адресовано прежде всего КНР и РФ, которая, по его словам, не выполняет свои обязательства в рамках договора о РСМД.