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19:08 (мск), источник: Daily Storm

ЕС заподозрил Россию в планах превратить Азовское море во «внутреннее озеро»

Депутаты Европарламента призвали ужесточить санкции против Москвы в случае эскалации в регионе.

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Депутаты Европарламента (ЕП) одобрили проект резолюции, согласно которому в случае эскалации в Азовском море санкции против России будут ужесточены. Документ опубликовали на сайте Европарламента. В частности, в нем отмечается, что депутаты ЕП заподозрили Россию в планах сделать Азовское море внутренним озером.

Европарламент подчеркивает «возможную опасность того, что Россия захватит существующие украинские нефтегазовые месторождения в Азовском море, как только она достигнет своей цели превратить Азовское море во внутреннее озеро в пределах РФ» (once it [Russia] achieves its aim of transforming it into an internal lake within the Russian Federation).

Депутаты призвали верховного представителя по внешней политике ЕС вместе со странами-членами «дать понять, что целенаправленные санкции против России будут усилены, если конфликт в Азовском море еще больше обострится».

Также депутаты внесли в резолюцию пункт о создании должности спецпосланника Евросоюза по Крыму и Донбассу, «в юрисдикцию которого будет входить и ситуация в Азовском море». При этом в проекте резолюции не указано, как именно будут усилены санкции в случае эскалации в регионе.

В документе также отмечается, что у России уже «были эпизоды нарушений режима территориальных вод европейских стран или блокирования морского транспорта в Балтийском море, в частности стран Прибалтики и Польши».

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Кроме того, в резолюции указано, что Европарламент осуждает строительство Крымского моста. «Строительство Керченского моста и газопровода и прокладка подводных кабелей к незаконно присоединенному Крымскому полуострову без согласия Украины являются еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины Россией», — говорится в документе.

23 октября верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини назвала Черное море европейским и заявила, что ЕС не хочет видеть военного усиления в этом регионе. Она также сказала, что милитаризация Азовского моря может привести к дестабилизации ситуации во всем Черноморском регионе. Могерини обвинила Россию в досмотре судов в Азовском море, заявив, что это ведет к задержке доставки грузов и возрастанию издержек. По словам Могерини, более 200 судов под международными флагами, в том числе под флагами Украины, стали объектом досмотра с российской стороны.

Европейский союз поддерживает Украину, которая считает, что Россия нарушает права Киева в Черном и Азовском морях, задерживая там суда под украинским флагом. И российские, и украинские пограничники несколько раз задерживали и арестовывали принадлежащие друг другу суда в акватории Азовского моря. Напряжение между странами выросло после завершения строительства Крымского моста через Керченский пролив.

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