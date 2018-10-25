Взявшую у Путина интервью журналистку уволили из-за расистского скандала

Источник: AP 2018

Переговоры о дате окончания сотрудничества и прочих деталях еще не окончены. Однако, по данным сотрудников NBC, с 25 октября Келли уже не будет принимать участие в съемках.

Скандал с участием журналистки разразился во вторник, 23 октября. В эфире она отпустила несколько расистских комментариев относительно костюмов на Хеллоуин.

Несмотря на то, что на следующий день журналистка принесла извинения за свои замечания, руководство посчитало дальнейшее сотрудничество с ней недопустимым. Представители компании NBC News отказались как-либо комментировать ситуацию.

Источник: Reuters