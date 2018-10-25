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18:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Взявшую у Путина интервью журналистку уволили из-за расистского скандала

Руководство телеканала NBC расторгнет контракт с журналисткой Мегин Келли (Megyn Kelly) из-за расистского скандала с ее участием. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

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Источник: AP 2018

Переговоры о дате окончания сотрудничества и прочих деталях еще не окончены. Однако, по данным сотрудников NBC, с 25 октября Келли уже не будет принимать участие в съемках.

Скандал с участием журналистки разразился во вторник, 23 октября. В эфире она отпустила несколько расистских комментариев относительно костюмов на Хеллоуин.

Несмотря на то, что на следующий день журналистка принесла извинения за свои замечания, руководство посчитало дальнейшее сотрудничество с ней недопустимым. Представители компании NBC News отказались как-либо комментировать ситуацию.

Источник: Reuters

Мегин Келли известна как интервьюер и телеведущая. В марте 2018 года она побеседовала с президентом России Владимиром Путиным. После записи Келли предположила, что российский лидер имеет некий компромат на Дональда Трампа. «Я думаю, что это связано с деньгами и делами Трампа с россиянами в 1990-х, его активах здесь, в Соединенных Штатах», — заявила она.

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