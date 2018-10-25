В Госдепе заявили, что США поддержат любую позицию народа Украины по церковному вопросу

Источник: Reuters

«Позиция США заключается в том, что любая церковь, любая религиозная группа любого рода <…> имеет право на самоорганизацию любым устраивающим ее образом. Это их право. Правительство не должно вмешиваться в то, как этим правом пользуются», — отметил дипломат, комментируя ситуацию вокруг украинской православной церкви.

Читайте также Раскол в Церкви разъединяет паству и святыни

«Это часть их прав как гражданского общества, и так мы рассматриваем это и на Украине. Именно это и заявлял [ранее] госсекретарь [США Майкл Помпео]: речь идет о праве украинской православной церкви, украинского народа на религиозную организацию, как они хотят, как они желают, без помех или внешнего вмешательства <…> В этом заключаются понимание и позиция США», — сказал Браунбек.

«Вопрос о том, к лучшему ли это [движение к автокефалии], должен решаться украинским народом. Ваши [украинские] правительственные лидеры высказались в том плане, что делать это уместно, но сам народ должен решать, <…> какой путь он выберет. Мы поддержим любую позицию, которую он выработает, сочтет правильной», — заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

«Дорожная карта (урегулирования сложившегося положения) должна вырабатываться самой православной церковью, Вселенским патриархом, <…> безусловно, этим не должны заниматься Соединенные Штаты», — добавил Браунбек.

Константинопольский патриархат на заседании синода, которое состоялось 9 — 11 октября, объявил, что приступает к предоставлению автокефалии церкви Украины, и отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. Также было принято решение снять анафему с глав двух неканонических церквей на Украине — Филарета из Киевского патриархата и Макария из Украинской автокефальной церкви. В ответ на эти действия синод Русской православной церкви 15 октября принял решение о прекращении евхаристического общения (совместное служение литургий) с Константинополем.