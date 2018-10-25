Россия предлагает Генассамблее ООН призвать стороны ДРСМД к сохранению договора

Источник: AP 2018

Стороны Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) должны начать консультации по его сохранению, а действия по подрыву договора являются угрозой для международной безопасности. Об этом говорится в российском проекте резолюции Генассамблеи ООН в поддержку ДРСМД, копия которой имеется в распоряжении ТАСС.

В первом пункте постановительной части документа говорится о том, что «Генассамблея призывает все государства — стороны договора к усилиям по укреплению ДРСМД и к сохранению его эффективности, чтобы он оставался краеугольным камнем в поддержании глобальной стратегической стабильности».

Во втором параграфе содержится призыв к сторонам ДРСМД «возобновить усилия по сохранению и укреплению договора через его полное и строгое выполнение».

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«[Генассамблея] призывает Российскую Федерацию и Соединенные Штаты Америки продолжить консультации по выполнению своих обязательств согласно ДРСМД, а также возобновить конструктивный диалог по стратегическим вопросам, основанный на открытости, взаимоуважении и возможностях к сотрудничеству, — отмечается в третьем пункте проекта резолюции. — [Генассамблея] надеется, что этот диалог будет способствовать дальнейшему прогрессу в сокращении ядерных вооружений и в укреплении международной безопасности и стабильности».

Далее в проекте резолюции Генассамблея предлагает сторонам соглашения «разработать дополнительные меры сотрудничества, которые позволили бы повысить доверие в целях выполнения ДРСМД и снизить возможность его неправильного толкования или недопонимания». В пятом постановительном параграфе подчеркивается, что «любые меры, нарушающие положения ДРСМД, также подрывают глобальную стратегическую стабильность, мировую и региональную безопасность и продвижение на пути дальнейшего сокращения ядерных арсеналов».

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В шестом и седьмом пункте резолюции говорится о призыве ко всем государствам — членам ООН поддерживать усилия по ядерному нераспространению, а также о поддержке Генассамблеей действий международного сообщества по сохранению ДРСМД. В заключительной части российского проекта Генассамблее предлагается включить вопрос о «Сохранении и выполнении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности» в предварительную повестку своей 74-й сессии.

Текст резолюции был представлен делегациям ООН и секретариату организации, сейчас решается вопрос о его вынесении на рассмотрение в первом комитете, который занимается вопросами разоружения и международной безопасности.