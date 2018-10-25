Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Без света останется пол-Украины": РФ просят не вводить санкции
В Росгвардии пояснили, какие автомобили будут останавливать
Научные открытия о сексе, которые изменили мир
Образ дня: Кети Топурия в горчичном платье
Аллегрова отсудила 14 миллионов за несуществующий особняк
Россияне стали больше тратить и меньше копить Лишь около шести процентов зарплаты идет на сбережения
Тимошенко рассказала, что ждет Донбасс, если она победит
Путин предупредил США, Францию и Британию
Как спать, чтобы отдохнуть и чувствовать себя хорошо
Муж и жена одновременно заболели раком груди
Онкобольной Юдашкин в плохом состоянии - фото
Праздник с Пугачевой закончился конфликтом
Образ дня: Кети Топурия в горчичном платье
Анна Михалкова похудела из-за болезни
Таслима Файзуллина скончалась - СМИ
Лобода в больнице в тяжелом состоянии - СМИ
Петербуржец внезапно обнаружил в своей квартире рельсы
Как дизайнер обустроила однушку с гардеробной
Фоторепортажи
11Лучшие фото звезд
10Как живет самый густонаселенный остров на самом большом озере
22:17 (мск), источник: ТАСС

Россия предлагает Генассамблее ООН призвать стороны ДРСМД к сохранению договора

ООН, 25 октября. /ТАСС/ — Россия в проекте резолюции призывает рассматривать действия по подрыву ДРСМД как угрожающие мировой стратегической стабильности и безопасности.

Наверх
Источник: AP 2018

Стороны Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) должны начать консультации по его сохранению, а действия по подрыву договора являются угрозой для международной безопасности. Об этом говорится в российском проекте резолюции Генассамблеи ООН в поддержку ДРСМД, копия которой имеется в распоряжении ТАСС.

В первом пункте постановительной части документа говорится о том, что «Генассамблея призывает все государства — стороны договора к усилиям по укреплению ДРСМД и к сохранению его эффективности, чтобы он оставался краеугольным камнем в поддержании глобальной стратегической стабильности».

Во втором параграфе содержится призыв к сторонам ДРСМД «возобновить усилия по сохранению и укреплению договора через его полное и строгое выполнение».

Читайте также
США активировали ядерную гонку вооружений

«[Генассамблея] призывает Российскую Федерацию и Соединенные Штаты Америки продолжить консультации по выполнению своих обязательств согласно ДРСМД, а также возобновить конструктивный диалог по стратегическим вопросам, основанный на открытости, взаимоуважении и возможностях к сотрудничеству, — отмечается в третьем пункте проекта резолюции. — [Генассамблея] надеется, что этот диалог будет способствовать дальнейшему прогрессу в сокращении ядерных вооружений и в укреплении международной безопасности и стабильности».

Далее в проекте резолюции Генассамблея предлагает сторонам соглашения «разработать дополнительные меры сотрудничества, которые позволили бы повысить доверие в целях выполнения ДРСМД и снизить возможность его неправильного толкования или недопонимания». В пятом постановительном параграфе подчеркивается, что «любые меры, нарушающие положения ДРСМД, также подрывают глобальную стратегическую стабильность, мировую и региональную безопасность и продвижение на пути дальнейшего сокращения ядерных арсеналов».

Читайте также
Почему Россия и США обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД

В шестом и седьмом пункте резолюции говорится о призыве ко всем государствам — членам ООН поддерживать усилия по ядерному нераспространению, а также о поддержке Генассамблеей действий международного сообщества по сохранению ДРСМД. В заключительной части российского проекта Генассамблее предлагается включить вопрос о «Сохранении и выполнении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности» в предварительную повестку своей 74-й сессии.

Текст резолюции был представлен делегациям ООН и секретариату организации, сейчас решается вопрос о его вынесении на рассмотрение в первом комитете, который занимается вопросами разоружения и международной безопасности.

Справка
Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

Читайте также:

Следите за развитием темы«Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности»
 "Человек оставил народ без работы, а сейчас на коне, на трибуне"
Девочка одна кричала: "я не хочу умирать!"
Все залило: кубанские поселки остались без крова и удобств
Взявшую у Путина интервью журналистку уволили из-за скандала
Россиян предупредили о новом скачке цен на бензин
Меган Маркл вышла в свет в платье с биркой
Дзюба не смог реализовать пенальти в матче Лиги Европы
Госдума ввела уголовную ответственность за «резиновые офисы»
Спорт
«Зенит» одержал волевую победу над «Бордо» в матче Лиги Европы Артем Дзюба забил гол и не реализовал пенальти
Hi-Tech
Гавайи начали уходить под воду: пропал целый остров (фото со спутников) Его смыло штормом.
Авто
Самый доступный кроссовер Volkswagen: вся информация и фото Прямо сейчас в Амстердаме проходит премьера нового Volkswagen T-Cross. Смотрите онлайн с этого события!
Кино
Дана Борисова с дочкой пришла за помощью в шоу Бузовой В передаче «Бородина против Бузовой» телезвезда рассказала о конфликте с отцом своей дочери
Недвижимость
Петербуржец внезапно обнаружил в своей квартире рельсы
Плавучая полусфера в пруду Екатеринбурга оказалась тайным жилым домом
Ховринскую больницу снесут почти за 400 млн рублей
Как дизайнеры обустроили однушка в новостройке с гардеробной (фото)
Дети
Детский снимок Андрея Малахова произвел фурор в сети Телеведущий показал, как выглядел 30 лет назад
Леди
Дотянуться до звезды: диета и пластика 32-летней Ольги Бузовой О талантах, проектах и внешности Ольги Бузовой сегодня не говорит только ленивый. Вот и мы боне будем лениться.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Квартира в Калининграде: серая трёшка с жёлтыми акцентами
Ультрасовременная квартира в стиле «новый модернизм»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь