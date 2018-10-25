Путин провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии
МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/ — В ходе разговора лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг дела об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/ — В ходе разговора лидеры двух стран обсудили ситуацию вокруг дела об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд провели в четверг по инициативе саудовской стороны телефонный разговор. Об этом сообщили в
В ходе разговора король подтвердил приглашение российскому президенту посетить с визитом Саудовскую Аравию. «Условлено проработать сроки такого визита по дипломатическим каналам», — отметили в
Там также добавили, что были обсуждены вопросы дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества, включая энергетическую сферу, а также сирийская проблема, положение дел в ближневосточном регионе в целом, и затронута также ситуация вокруг дела об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
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