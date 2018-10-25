Путин провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд провели в четверг по инициативе саудовской стороны телефонный разговор. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

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В ходе разговора король подтвердил приглашение российскому президенту посетить с визитом Саудовскую Аравию. «Условлено проработать сроки такого визита по дипломатическим каналам», — отметили в пресс-службе.

Там также добавили, что были обсуждены вопросы дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества, включая энергетическую сферу, а также сирийская проблема, положение дел в ближневосточном регионе в целом, и затронута также ситуация вокруг дела об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.

Ранее на этой неделе пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам, что подготовка визита президента Путина в Саудовскую Аравию продолжается, но о сроках пока говорить рано. В октября 2017 года Россию с официальным визитом посетил король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Тогда он пригласил Путина посетить Саудовскую Аравию для продолжения консультаций. В первый раз Путин посетил Саудовскую Аравию в феврале 2007 года.