Саудовский король проинформировал Путина о расследовании дела Хашкаджи
МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/ — Король Саудовской Аравии рассказал президенту РФ о действиях, принимаемых
МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/ — Король Саудовской Аравии рассказал президенту РФ о действиях, принимаемых
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд провел в четверг телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщило Саудовское агентство печати.
Также король Сальман рассказал Путину о действиях, принимаемых
В ходе беседы лидеры также обсудили области взаимодействия и координации между Россией и Саудовской Аравией, а также возможности их развития.
Как сообщила ранее