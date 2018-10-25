Саудовский король проинформировал Путина о расследовании дела Хашкаджи

Источник: РИА "Новости"

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд провел в четверг телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщило Саудовское агентство печати.

По его данным, саудовский монарх проинформировал российского лидера «о принятых мерах для раскрытия всех фактов и обстоятельств убийства подданного Джамаля Хашкаджи».

Также король Сальман рассказал Путину о действиях, принимаемых Эр-Риядом, чтобы «привлечь к ответственности виновных» по этому делу.

В ходе беседы лидеры также обсудили области взаимодействия и координации между Россией и Саудовской Аравией, а также возможности их развития.