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03:38 (мск), источник: Интерфакс

Лавров встретится с представителем сирийской оппозиции 26 октября

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU — Стороны обсудят формирование Конституционного комитета, ликвидацию террористического присутствия в стране и другие вопросы.

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Источник: AP 2018

Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу встретится с председателем Сирийского оппозиционного комитета по переговорам (СКП) Насром аль-Харири.

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Как сообщила накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, стороны обсудят формирование Конституционного комитета, ликвидацию террористического присутствия в стране, восстановление социальной и экономической инфраструктуры, формирование условий для возвращения временно перемещенных лиц и беженцев.

Также, как ожидается, Харири встретится в Москве и со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым.

Он, в свою очередь, рассказал, что на повестке встречи будет вопрос формирования Конституционной комиссии и положение дел в Идлибе.

Вопросов будет много: соблюдение режима прекращения огня, ситуация в идлибской зоне (деэскалации — ИФ), выполнение меморандума от 17 сентября, отделение оппозиции от террористов, выполнение турецкими партнерами их обязательств по этому меморандуму.
Михаил Богданов
замглавы МИД РФ

Он выразил надежду, что с представителями оппозиции удастся провести углубленные консультации.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, также занимающийся сирийским вопросом, отметил, что в настоящее время главное — это «ускорить и запустить настоящий политический процесс».

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