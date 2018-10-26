Лавров встретится с представителем сирийской оппозиции 26 октября

Источник: AP 2018

Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу встретится с председателем Сирийского оппозиционного комитета по переговорам (СКП) Насром аль-Харири.

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Как сообщила накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, стороны обсудят формирование Конституционного комитета, ликвидацию террористического присутствия в стране, восстановление социальной и экономической инфраструктуры, формирование условий для возвращения временно перемещенных лиц и беженцев.

Также, как ожидается, Харири встретится в Москве и со спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаилом Богдановым.

Он, в свою очередь, рассказал, что на повестке встречи будет вопрос формирования Конституционной комиссии и положение дел в Идлибе.

Вопросов будет много: соблюдение режима прекращения огня, ситуация в идлибской зоне (деэскалации — ИФ), выполнение меморандума от 17 сентября, отделение оппозиции от террористов, выполнение турецкими партнерами их обязательств по этому меморандуму. Михаил Богданов замглавы МИД РФ

Он выразил надежду, что с представителями оппозиции удастся провести углубленные консультации.