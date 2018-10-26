Великая соотечественная волна

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Российская миграционная политика может быть серьезно скорректирована для притока в страну людей из стран бывшего СССР и дальнего зарубежья. Цель собеседники «Ъ» определяют так: Россия должна быть открыта не только для русских и русскоязычных, но и для всех, кто ей лоялен и готов интегрироваться в российское общество. В Белом доме, по утверждению источников «Ъ», уже одобрили новую концепцию миграционной политики. Теперь ее должен утвердить президент. Первым шагом можно считать принятый вчера Думой в первом чтении законопроект, упрощающий получение гражданства.

Поправки с видами на Украину

Госдума РФ 25 октября приняла в первом чтении (408 за и ноль голосовавших против и воздержавшихся) поправки к закону «О гражданстве Российской Федерации», подготовленные МВД. Их представил заместитель главы ведомства Игорь Зубов, и с его слов стало ясно, что принятие поправок не в последнюю очередь связано с ситуацией на Украине. Законопроект, по словам господина Зубова, предлагает «установить полномочия президента по определению в гуманитарных целях категорий иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право быть принятыми в гражданство РФ в упрощенном порядке».



«Данная норма будет способствовать разрешению ситуаций, когда предоставление гражданства в упрощенном порядке является обоснованной и жизненно необходимой мерой для оказания помощи и содействия иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в Россию из стран, где они преследовались властями по политическим и иным мотивам, где произошли государственные перевороты, вооруженные конфликты или другие чрезвычайные ситуации», — отметил господин Зубов. Упростить прием в гражданство РФ предложено и для участников программы добровольного переселения в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.

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Замначальника главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова пояснила «Ъ», что поправки устраняют проблему, связанную с тем, что нынешняя редакция закона требует от тех, кто хочет получить гражданство, регистрацию по месту жительства. «Ясно, что люди, экстренно прибывшие в Россию, в основной массе не могут приобрести здесь жилье, а собственники жилья не горят желанием регистрировать у себя посторонних. Поэтому люди вынуждены хитрить, нарушать закон, чтобы соответствовать этому требованию. Поправки к закону предоставляют право участникам программы переселения, а в эту категорию после получения убежища попадают и те, кто уехал с Украины, подать заявление о приеме в гражданство РФ как по месту жительства, так и по месту пребывания в выбранном для проживания регионе», — пояснила госпожа Казакова.



Глава думского комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов в своем выступлении отметил, что внимание следует обращать не только на Украину. «Приднестровье не в меньшей опасности, территория Молдавии, прибалтийских республик», — считает депутат. По его словам, будут и другие меры, предусматривающие «снижение барьеров для возвращения на родину соотечественников». «В отличие от предыдущих точечных изменений закона об упрощенном получении гражданства этот законопроект носит системный характер», — заявил господин Гаврилов «Ъ». «На следующей неделе должна быть утверждена Концепция миграционной политики, на основе которой за три месяца разработают план конкретных работ, включая законопроекты», — уточнил он.

Продолжение линии

Упростить процедуру предоставления гражданства МВД поручил Владимир Путин, когда во время прямой линии 7 июня с просьбой о помощи к нему обратились беженцы с юго-востока Украины, которые не имели ни документов, ни возможности их получить. В ответ господин Путин и заявил о необходимости «либерализации всего, что связано со сферой приобретения российского гражданства». Это имеет и гуманитарное измерение, это имеет и экономическое измерение, отметил он. По его словам, речь идет о людях вне зависимости от национальности и религиозной принадлежности, но в первую очередь в фокусе должны быть те, кто считает себя «кровно связанными с русским миром, владеющими русским языком, желающими работать в нашей стране, имеющими соответствующие компетенции».

Выступление потом трансформировалось в поручения ведомствам «принять необходимые меры по упрощению порядка предоставления иностранным гражданам и лицам без гражданства, владеющим русским языком и желающим жить и работать в РФ, разрешений на временное проживание и видов на жительство и при необходимости представить соответствующие предложения по внесению изменений в законодательство».

Кроме того, МВД вместе с Минэкономики, Минтрудом и соцзащитой, Министерством науки и высшего образования и МИДом поручено представить предложения «по установлению упрощенного порядка приема в гражданство РФ отдельных категорий лиц, имеющих компетенции, востребованные российской экономикой».



В этом же контексте следует рассматривать и подготовленную МВД новую Концепцию миграционной политики, которая должна заменить нынешнюю, действующую до 2025 года. Концепция уже одобрена правительственной комиссией по миграционной политике, председателем которой является первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов. По словам собеседников «Ъ», документ уже «ушел» к президенту. Некоторые из них не исключают, что Владимир Путин утвердит его уже на будущей неделе. В этом случае концепцию могут обнародовать на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, который пройдет в Москве 31 октября — 1 ноября. О содержании документа знакомые с ним источники «Ъ» говорят очень осторожно, избегая подробностей.

По словам одного из них, документ лишь «первый шаг к серьезному пересмотру миграционной политики». Цель же, по словам собеседника «Ъ», такая: Россия должна быть открыта не только для русских и русскоязычных, но и для всех, кто ей лоялен и готов интегрироваться в российское общество.