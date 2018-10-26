Белый дом опроверг информацию NYT о прослушке телефонов Трампа
ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/ — По информации
ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/ — По информации
Белый дом опроверг в четверг утверждения газеты The New York Times, в статье которой говорилось о том, что президент США Дональд Трамп использует для общения с друзьями незащищенный личный мобильный телефон вопреки советам американских спецслужб.
Соответствующее заявление сделал в четверг заместитель
«Статья, которая была опубликована в газете The New York Times, предоставляла не соответствующую действительности информацию о мобильном телефоне президента и его использовании. У президента нет трех мобильных телефонов, у него есть только один официальный правительственный iPhone.
Уровень безопасности телефона соответствует самым передовым стандартам, и за этим пристально следят под контролем правительства», — сказал он.
Телефон меняют на регулярной основе, и за ним ведется постоянное наблюдение с точки зрения любых уязвимостей безопасности и кибератак в соответствии с рекомендациями спецслужб.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на действующих и бывших должностных лиц Соединенных Штатов сообщила, что Трамп до сих пор часто пренебрегает советом американских спецслужб и не ограничивает до минимума использование незащищенного от прослушивания смартфона iPhone для общения с друзьями.
Китайская сторона старается таким образом понять, к чьему мнению хозяин Белого дома больше всего прислушивается и чьему мнению склонен больше всего доверять. Главная задача Пекина состоит в том, чтобы не допустить эскалации торговой войны с Вашингтоном, поясняет газета.
Как сообщала ранее газета Politico, отдел информационных технологий Белого дома предоставил Трампу два смартфона iPhone, один из которых он использует только для публикации сообщений в Twitter, а также для чтения новостей. Второй смартфон предназначен только для совершения звонков, но американский лидер постоянно пользуется именно первым мобильным устройством связи для общения со своими друзьями и публикации сообщений в Twitter. Проблема состоит в том, что специалисты не оборудовали этот смартфон средствами, которые могли бы предотвратить потенциальную слежку за главой государства.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала информацию газеты The New York Times о якобы имевшей место прослушке Россией и Китаем телефонов американского президента Дональда Трампа театром абсурда.