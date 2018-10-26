WP: Трамп может закрыть южную границу США с помощью специального президентского указа

Источник: AP 2018

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность закрыть южную границу страны для мигрантов из стран Латинской Америки и лишить их возможности просить убежище в Соединенных Штатах с помощью специального президентского указа. Об этом сообщает в четверг газета The Washington Post со ссылкой на представителей президентской администрации.

Этот шаг, по данным издания, может быть сделан для того, чтобы остановить так называемый караван мигрантов, движущийся в сторону границы США с Мексикой.

По информации газеты, Трамп может задействовать те же президентские полномочия, которые он использовал в 2017 году, когда запретил въезд в США гражданам ряда стран с преимущественно мусульманским населением. В этом случае, отмечает газета, указ главы Белого дома, как и в прошлый раз, может быть оспорен американскими судами.

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18 октября Трамп заявил, что обратится к военным и закроет южную границу США, если мексиканские власти не остановят идущий через эту страну поток нелегалов из стран Центральной Америки, стремящихся попасть в Соединенные Штаты. Он также заявил, что власти Гватемалы, Гондураса и Сальвадора ничего не делают, чтобы предотвратить нелегальную иммиграцию своих граждан в США.

Во время избирательной кампании в 2016 году Трамп пообещал своим сторонникам проводить более жесткую иммиграционную политику, а также усилить пограничный контроль. Указ о постройке стены на границе с Мексикой Трамп подписал уже через пять дней после инаугурации, которая состоялась 20 января 2017 года, но Конгресс США до сих пор не выделил необходимые деньги.

В середине октябре министерство иностранных дел Гондураса призвало своих жителей не участвовать в миграционных «караванах», которые направляются в сторону Мексики и США. Тогда же гватемальские полицейские задержали Бартоло Фуэнтеса, гражданина Гондураса, который организовывал перевозку граждан стран Центральной Америки в Мексику и США.