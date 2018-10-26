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11:44 (мск), источник: ТАСС

Путин поручил создать Фонд сохранения и изучения родных языков народов РФ

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ «О создании Фонда сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации». Как сообщила пресс-служба Кремля, документ принят «в целях создания условий для сохранения и изучения родных языков народов РФ, являющихся национальным достоянием и историко-культурным наследием Российского государства».

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Источник: AP 2018

Согласно указу, учредителями Фонда от имени РФ являются Министерство просвещения и Федеральное агентство по делам национальностей. Имущество Фонда формируется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников в соответствии с законодательством РФ.

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Указ предписывает учредителям Фонда в трехмесячный срок утвердить устав Фонда. Предполагается, что высшим коллегиальным органом Фонда будет являться правление Фонда, а надзор за деятельностью Фонда, принятием органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда и соблюдением им законодательства Российской Федерации будет осуществлять попечительский совет Фонда.

Путин также поручил правительству РФ в трехмесячный срок утвердить составы правления и попечительского совета Фонда, а также обеспечить определение состава федерального имущества, передаваемого Фонду и передать его.

Фонд будет располагаться в Москве.

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