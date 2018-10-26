Путин поручил создать Фонд сохранения и изучения родных языков народов РФ

Источник: AP 2018

Согласно указу, учредителями Фонда от имени РФ являются Министерство просвещения и Федеральное агентство по делам национальностей. Имущество Фонда формируется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников в соответствии с законодательством РФ.

Указ предписывает учредителям Фонда в трехмесячный срок утвердить устав Фонда. Предполагается, что высшим коллегиальным органом Фонда будет являться правление Фонда, а надзор за деятельностью Фонда, принятием органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда и соблюдением им законодательства Российской Федерации будет осуществлять попечительский совет Фонда.

Путин также поручил правительству РФ в трехмесячный срок утвердить составы правления и попечительского совета Фонда, а также обеспечить определение состава федерального имущества, передаваемого Фонду и передать его.