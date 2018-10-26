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10:55 (мск), источник: Ведомости

Горбачев предупредил о начале новой гонки вооружений

Бывший президент СССР Михаил Горбачев написал колонку для газеты The New York Times, в которой назвал планы США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) объявлением о начале новой гонки вооружений.

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Источник: РИА "Новости"

Горбачев отметил, что решение Вашингтона — не «первая жертва» милитаристских настроений в международных отношениях. Он напомнил, что в 2002 г. США вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, а в 2018 г. объявили о решении выйти из «атомной сделки» с Ираном. «Военные расходы достигли астрономических показателей и продолжают расти», — резюмировал экс-президент СССР.

Горбачев подчеркнул, что все проблемы с соблюдением действующих договоров в международных отношениях можно решить при наличии «достаточной политической воли». Однако Вашингтон, уничтожая созданную после Второй мировой войны систему международных договоров и соглашений, преследует иные цели, считает Горбачев. По его мнению, американское руководство стремится освободить США от всех обязательств и сдерживающих факторов перед мировым сообществом, не только в отношении ракет с ядерными боеголовками.

Договор о РСМД был подписан между СССР и США в 1987 г. С американской стороны его подписывал Рональд Рейган, с советской — Михаил Горбачев. Договор запрещает подписавшим его государствам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км. 20 октября американский президент Дональд Трамп сообщил, что выведет Вашингтон из ДРСМД из-за того, что Москва нарушает его условия. Пентагон еще в прошлом году обвинил Россию в развертывании ракеты наземного базирования, которая, по его мнению, нарушает договор о РСМД и представляет опасность для НАТО. Кремль тогда отверг обвинения, заявив, что Россия остается приверженной обязательствам.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал планы США выйти из договора, но заявил, что не хочет новой гонки вооружений. Он подчеркнул, что в связи с этим альянс не будет размещать больше ядерного оружия в Европе в ответ на разработку Россией новых крылатых ракет.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 24 октября заявил, что российскую сторону беспокоит решения США о договорах о вооружениях. Сначала ликвидировали договор по ограничению систем противоракетной обороны, теперь речь о договоре по РСМД, «непонятна судьба» договора СНВ-3 по ограничению наступательных стратегических вооружений, перечислил он. «Если все это будет демонтировано, то вообще ничего не останется в сфере ограничения роста вооружения. Тогда ситуация будет, на мой взгляд, крайне опасной. Не остается ничего, кроме гонки вооружений», — заявил Путин.

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Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

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Во время загрузки произошла ошибка.
25 октября© Ньюстюб
Следите за развитием темы«Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности»
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