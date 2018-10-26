Горбачев предупредил о начале новой гонки вооружений

Источник: РИА "Новости"

Горбачев отметил, что решение Вашингтона — не «первая жертва» милитаристских настроений в международных отношениях. Он напомнил, что в 2002 г. США вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, а в 2018 г. объявили о решении выйти из «атомной сделки» с Ираном. «Военные расходы достигли астрономических показателей и продолжают расти», — резюмировал экс-президент СССР.

Горбачев подчеркнул, что все проблемы с соблюдением действующих договоров в международных отношениях можно решить при наличии «достаточной политической воли». Однако Вашингтон, уничтожая созданную после Второй мировой войны систему международных договоров и соглашений, преследует иные цели, считает Горбачев. По его мнению, американское руководство стремится освободить США от всех обязательств и сдерживающих факторов перед мировым сообществом, не только в отношении ракет с ядерными боеголовками.

Договор о РСМД был подписан между СССР и США в 1987 г. С американской стороны его подписывал Рональд Рейган, с советской — Михаил Горбачев. Договор запрещает подписавшим его государствам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км. 20 октября американский президент Дональд Трамп сообщил, что выведет Вашингтон из ДРСМД из-за того, что Москва нарушает его условия. Пентагон еще в прошлом году обвинил Россию в развертывании ракеты наземного базирования, которая, по его мнению, нарушает договор о РСМД и представляет опасность для НАТО. Кремль тогда отверг обвинения, заявив, что Россия остается приверженной обязательствам.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поддержал планы США выйти из договора, но заявил, что не хочет новой гонки вооружений. Он подчеркнул, что в связи с этим альянс не будет размещать больше ядерного оружия в Европе в ответ на разработку Россией новых крылатых ракет.