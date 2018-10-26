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13:25 (мск), источник: Интерфакс

Американская разведка оценила сроки принятия «убийц спутников» на вооружение РФ

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU — К 2022 году Россия будет располагать боеготовым противоспутниковым оружием. Об этом сообщил телеканал CNBC, ссылаясь на три источника, ознакомленных с данными американской разведки.

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Источник: РИА "Новости"

При этом телеканал опубликовал фотографию высотного перехватчика МиГ-31 под фюзеляжем, которого подвешена неизвестная ракета. CNBC, ссылаясь на источники, утверждает, что эта противоспутниковая ракета, которая ранее никогда не демонстрировалась, была сфотографирована в сентябре.

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По данным источников, российская противоспутниковая ракета предназначена для уничтожения спутников связи и спутников дистанционного зондирования Земли на низких околоземных орбитах.

Первые испытания опытной системы были проведены в сентябре, сообщил телеканалу один из источников. Следующее испытание планируется провести в следующем году.

CNBC напоминает, что США и Китай также разрабатывают аналогичное противоспутниковое оружие.

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