Американская разведка оценила сроки принятия «убийц спутников» на вооружение РФ

Источник: РИА "Новости"

При этом телеканал опубликовал фотографию высотного перехватчика МиГ-31 под фюзеляжем, которого подвешена неизвестная ракета. CNBC, ссылаясь на источники, утверждает, что эта противоспутниковая ракета, которая ранее никогда не демонстрировалась, была сфотографирована в сентябре.

По данным источников, российская противоспутниковая ракета предназначена для уничтожения спутников связи и спутников дистанционного зондирования Земли на низких околоземных орбитах.

Первые испытания опытной системы были проведены в сентябре, сообщил телеканалу один из источников. Следующее испытание планируется провести в следующем году.

CNBC напоминает, что США и Китай также разрабатывают аналогичное противоспутниковое оружие.