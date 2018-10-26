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13:04 (мск), источник: Lenta.Ru

В Госдуме посоветовали россиянам самим заработать на старость

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков посоветовал россиянам заранее подумать о пенсии и откладывать деньги самостоятельно. Его цитирует радиостанция «Говорит Москва» в пятницу, 26 октября.

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Источник: РИА "Новости"

«Я на пенсию и не рассчитывал. Старался построить свою жизнь, обеспечить себя пенсионными накоплениями. Хотя, как говорят, мы предполагаем, а бог располагает. Я попробую самостоятельно заработать себе на старость. Советую сделать это каждому. Как говорят, на бога надейся, а сам не плошай», — рассказал он.

По его мнению, материальную базу можно создать при правильном планировании. «Общемировая практика. Каждый работающий, если он не инвалид, то он заботится о своей пенсии. Переваливать на государство тоже сложно», — отметил он.

Депутат также добавил, что размер пенсии, в том числе повышенной, «не решает вопросы жизнеобеспечения».

Согласно прогнозу министра финансов Антона Силуанова, в 2020 году размер номинальных пенсий составит не менее 20 тысяч рублей.

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