В Госдуме посоветовали россиянам самим заработать на старость

Источник: РИА "Новости"

«Я на пенсию и не рассчитывал. Старался построить свою жизнь, обеспечить себя пенсионными накоплениями. Хотя, как говорят, мы предполагаем, а бог располагает. Я попробую самостоятельно заработать себе на старость. Советую сделать это каждому. Как говорят, на бога надейся, а сам не плошай», — рассказал он.

По его мнению, материальную базу можно создать при правильном планировании. «Общемировая практика. Каждый работающий, если он не инвалид, то он заботится о своей пенсии. Переваливать на государство тоже сложно», — отметил он.

Депутат также добавил, что размер пенсии, в том числе повышенной, «не решает вопросы жизнеобеспечения».