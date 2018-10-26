«Киевский патриархат» хочет отобрать название у канонической УПЦ

Источник: РИА Новости

«Название будет «Украинская православная церковь» — официальное. Второе название — «Киевский патриархат», — уточнил глава неканонической УПЦ КП Филарет.

Сторонники Филарета внесли в Верховную раду соответствующий законопроект.

«Должны верующие люди знать правду, к какой церкви они должны принадлежать — Украинской или Русской? Имеют право знать правду. Поэтому мы просим Верховную раду принять такой закон, чтобы церковь в Украине, которая называется «Украинская православная церковь», носила свое правдивое название — «Русская православная церковь в Украине», — пояснил пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря).

Украинские власти и неканонические церковные структуры рассчитывают получить от Константинополя томос об автокефалии. Однако его могут выдать только «объединенной» церкви, предстоятеля которой должны выбрать на «объединительном соборе» православных церквей на Украине. Дату собора пока не назначили. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

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Спор об автокефалии

В середине октября Константинопольский патриархат объявил, что начинает предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине. В частности, он отозвал акт 1686 года о передаче Киевской епархии в юрисдикцию Московского патриархата, а также отменил анафему, наложенную Русской православной церковью на главу самопровозглашенного «Киевского патриархата» Филарета и лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви Макария и их последователей.

В РПЦ эти действия назвали расколом и разорвали евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Аналогичное решение принял архиерейский синод Русской зарубежной церкви.