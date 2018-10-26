Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Онкобольные Сенчукова и Рыбин сделали заявление, покинув РФ
В Росгвардии пояснили, какие автомобили будут останавливать
Женщина родила 44 ребенка от одного мужчины, но растит их без него
Мэр сбил школьника и уехал: в МВД рассказали детали ДТП
Аллегрова отсудила 14 миллионов за несуществующий особняк
Русскую православную церковь поддержали турки Они пытаются оспорить решение Константинопольского патриархата через суд
Тимошенко рассказала, что ждет Донбасс, если она победит
Путин предупредил США, Францию и Британию
Смертельно больные Сенчукова и Рыбин покинули РФ и высказались
В Турции зверски избили россиянку: она в коме
СМИ: Конте договорился о расторжении контракта с «Челси»
Бывший тренер «Спартака» феерит: обзор матчей ЛЕ
Родители школьника, которого сбил мэр города, пришли в полицию
Чиновника задержали при попытке сбежать из России
Перед смертью Караченцов хотел видеть называвшуюся его любовницей
Михалкова рассказала о своей тяжелой болезни - СМИ
Аллегрова отсудила 14 миллионов за несуществующий особняк
Как сносят Ховринскую больницу: фотогалерея
Фоторепортажи
12Наводнение на Кубани
8Рим завалило льдом
15:26 (мск), источник: РИА Новости

«Киевский патриархат» хочет отобрать название у канонической УПЦ

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости. В украинской неканонической церковной структуре заявили, что после обретения автокефалии она получит название «Украинская православная церковь», а каноническая УПЦ Московского патриархата должна называться «Русская православная церковь в Украине».

Наверх
Источник: РИА Новости

«Название будет «Украинская православная церковь» — официальное. Второе название — «Киевский патриархат», — уточнил глава неканонической УПЦ КП Филарет.
Сторонники Филарета внесли в Верховную раду соответствующий законопроект.

«Должны верующие люди знать правду, к какой церкви они должны принадлежать — Украинской или Русской? Имеют право знать правду. Поэтому мы просим Верховную раду принять такой закон, чтобы церковь в Украине, которая называется «Украинская православная церковь», носила свое правдивое название — «Русская православная церковь в Украине», — пояснил пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря).

Украинские власти и неканонические церковные структуры рассчитывают получить от Константинополя томос об автокефалии. Однако его могут выдать только «объединенной» церкви, предстоятеля которой должны выбрать на «объединительном соборе» православных церквей на Украине. Дату собора пока не назначили. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.

Новость
Раскол в Церкви разъединяет паству и святыни

Спор об автокефалии

В середине октября Константинопольский патриархат объявил, что начинает предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине. В частности, он отозвал акт 1686 года о передаче Киевской епархии в юрисдикцию Московского патриархата, а также отменил анафему, наложенную Русской православной церковью на главу самопровозглашенного «Киевского патриархата» Филарета и лидера еще одной неканонической структуры — Украинской автокефальной православной церкви Макария и их последователей.

В РПЦ эти действия назвали расколом и разорвали евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Аналогичное решение принял архиерейский синод Русской зарубежной церкви.

Белорусская православная церковь призвала Константинополь приостановить действия по предоставлению автокефалии Украине. Грузинская православная церковь (ГПЦ) заявила, что воздержится от поспешных оценок и церковную проблему на Украине должны решать прежде всего Москва и Константинополь. Иерарх Сербской православной церкви епископ Бачский Ириней (Булович) считает, что одностороннее предоставление автокефалии разрушит единство православного мира, а претензии Константинополя на абсолютное первенство во всем православном мире «совершенно не выдерживают критики».

Следите за развитием темы«Крупнейший раскол церкви за 1000 лет»
 Из жизни ушел Николай Караченцов
Воевать по-крупному. Армия США готовится штурмовать города-миллионники
Звезда и смерть: памяти Николая Караченцова
Глава Крыма попросил ФСБ вернуть деньги, выделенные «на взятки»
В Турции две женщины провалились под асфальт
Выброшенные на берег «пластиковые мешки» оказались яйцами скатов
Топилин назвал источник сведений о беспрецедентном росте зарплат
Россияне одобряют инициативу «Великие имена России»
Певица Шинейд О’Коннор приняла ислам и сменила имя
Спорт
«Спартак» в первом матче без Карреры отстоял ничью в ЛЕ Красно-белые имеют в активе всего два очка. Чтобы продолжить борьбу за выход из группы, им необходимо одерживать победы в оставшихся двух играх из трех
Hi-Tech
Гавайи начали уходить под воду: пропал целый остров (фото со спутников) Его смыло штормом.
Авто
В России рухнул еще один мост (на этот раз все серьезно) Очередное обрушение моста произошло в Приморье на трассе Владивосток — Арсеньев в районе села Осиновка
Кино
«Слезы душат»: Пугачева, Гафт и другие скорбят о Караченцове Коллеги и друзья отреагировали на смерть актера, ушедшего на 74-м году жизни
Недвижимость
Петербуржец внезапно обнаружил в своей квартире рельсы
Плавучая полусфера в пруду Екатеринбурга оказалась тайным жилым домом
Умные дома разоряют россиян и портят им жизнь
Как комбинировать разные напольные покрытия: 7 примеров
Дети
Женщина родила 44 ребенка от одного мужчины, но растит их без него Мариам Набатанзи Бабирье из Уганды мечтала о большой семье (фото)
Леди
В гостях: как выглядит новый дом 56-летней Розы Сябитовой Популярная ведущая завершила долгосрочную стройку своего «родового гнезда» в Подмосковье и показала некоторые детали своей новой и пока не обжитой недвижимости.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Блеск, гламур и много света: квартира в США
Маленький кирпичный дом с кухней-гостиной и камином (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь