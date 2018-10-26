«В рай силой загнать нельзя». Медведев предостерег тех, кто хочет учить других демократии
МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/.
МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/.
«Все мы понимаем,
«Есть страны, которые пытаются силой навязывать другим странам свои представления о мироустройстве, якобы для их же блага, учить тому, что такое демократия, как надо выстраивать свою политическую систему, развивать правовую систему, действовать в системе координат между старшими и младшими», — заявил
По его словам, для этого используются политическое давление, торговые войны и экономические санкции.
Но, как известно, на небеса или в рай никого силой загнать невозможно, никакими благами такие намерения оправдать нельзя. Каждый народ сам определяет свою судьбу.
По его словам, Россия готова к взаимодействию с партнерами исключительно на принципах международного права, взаимного уважения, учета интересов друг друга.
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