«В рай силой загнать нельзя». Медведев предостерег тех, кто хочет учить других демократии

Источник: РИА "Новости"

«Все мы понимаем, что-то, что было принято называть в ХХ веке таким словом как неоколониализм, это явление, по сути, во многом сохраняется», — сказал он на заседании генеральной ассамблеи Международной конференции азиатских политических партий.

«Есть страны, которые пытаются силой навязывать другим странам свои представления о мироустройстве, якобы для их же блага, учить тому, что такое демократия, как надо выстраивать свою политическую систему, развивать правовую систему, действовать в системе координат между старшими и младшими», — заявил премьер-министр России.

По его словам, для этого используются политическое давление, торговые войны и экономические санкции.

Но, как известно, на небеса или в рай никого силой загнать невозможно, никакими благами такие намерения оправдать нельзя. Каждый народ сам определяет свою судьбу. Дмитрий Медведев премьер-министр РФ

По его словам, Россия готова к взаимодействию с партнерами исключительно на принципах международного права, взаимного уважения, учета интересов друг друга.

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