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17:53 (мск), источник: RTVi

Суд в Москве оштрафовал журнал New Times и Евгению Альбац на 22 млн рублей

Суд в Москве оштрафовал журнал New Times и его главного редактора Евгению Альбац на 22 млн рублей за несвоевременное предоставление в Роскомнадзор данных о зарубежном финансировании. Об этом 26 октября адвокат Альбац Вадим Прохоров сообщил «Эху Москвы».

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Источник: РИА "Новости"

В разговоре с «МБХ медиа» Альбац высказала мнение, что решение суда — «это заказ с очень большого “верха”». Она также сказала, что у нее нет таких денег.

По мнению адвоката, решение суда повлечет ликвидацию ежедневника.

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Журнал The New Times закроется

Издание «Новое время» выходило с 1943 года. В 2007 году его переименовали в New Times. В декабре 2016 года печатное издание еженедельника исчезло из розничной продажи, а в 2017 году Альбац заявила, что у New Times больше не будет бумажной версии.

В ноябре 2017 года в России приняли закон о статусе иностранного агента для СМИ. По этому закону иностранными агентами могут признать СМИ, которые получают финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Позже Минюст России признал учредителя издания — некоммерческую организацию (НКО) «Фонд поддержки свободной прессы» — иноагентом.

10 мая 2018 года прокуратура Москвы запросила у New Times сведения об источниках и размерах финансирования за последние полтора года, а также информацию о расходовании 5,4 млн рублей, которые перечислил «Фонд поддержки свободной прессы». Руководителей ежедневника также обязали предоставить прокуратуре документы и данные, что New Times соблюдает закон о СМИ.

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