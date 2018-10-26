Суд в Москве оштрафовал журнал New Times и Евгению Альбац на 22 млн рублей

Источник: РИА "Новости"

В разговоре с «МБХ медиа» Альбац высказала мнение, что решение суда — «это заказ с очень большого “верха”». Она также сказала, что у нее нет таких денег.

По мнению адвоката, решение суда повлечет ликвидацию ежедневника.

Новость Журнал The New Times закроется

Издание «Новое время» выходило с 1943 года. В 2007 году его переименовали в New Times. В декабре 2016 года печатное издание еженедельника исчезло из розничной продажи, а в 2017 году Альбац заявила, что у New Times больше не будет бумажной версии.

В ноябре 2017 года в России приняли закон о статусе иностранного агента для СМИ. По этому закону иностранными агентами могут признать СМИ, которые получают финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Позже Минюст России признал учредителя издания — некоммерческую организацию (НКО) «Фонд поддержки свободной прессы» — иноагентом.