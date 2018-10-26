Анкара потребует от Эр-Рияда выдачи 18 обвиняемых в убийстве Хашукджи

«Генеральная прокуратура Стамбула, которая проводит расследование дела Хашукджи, направила в наше министерство запрос на выдачу из Саудовской Аравии 18 человек, причастных к его преднамеренному убийству. Данный запрос, полученный сегодня, в этот же день, был отправлен нами в МИД Турции для последующей передачи саудовской стороне», — говорится в сообщении турецкого Минюста.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек.