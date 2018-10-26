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21:49 (мск), источник: РИА Новости

Путин пошутил над севшей на его место главой ХМАО

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин с юмором отнесся к неловкой ситуации, возникшей во время встречи с главой Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Натальей Комаровой.

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Источник: Пресс-служба Президента России

Губернатор ХМАО по ошибке заняла на кресло, предназначавшееся для президента. При этом глава государства не стал просить Комарову поменяться местами, а просто передвинул листок с ручкой на свою сторону.

«Тоже хорошее место», — пошутил он.

Ранее днем российский лидер прилетел в Ханты-Мансийск, чтобы провести выездное заседание Совета по межнациональным отношениям. Как накануне сообщила пресс-служба Кремля, на заседании планируется обсудить «актуальные вопросы государственной национальной политики Российской Федерации, проблематику пространственного и демографического развития страны, а также дополнительные меры по сохранению и защите родных языков народов России».

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