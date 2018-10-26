Путин пошутил над севшей на его место главой ХМАО
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин с юмором отнесся к неловкой ситуации, возникшей во время встречи с главой
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин с юмором отнесся к неловкой ситуации, возникшей во время встречи с главой
Губернатор ХМАО по ошибке заняла на кресло, предназначавшееся для президента. При этом глава государства не стал просить Комарову поменяться местами, а просто передвинул листок с ручкой на свою сторону.
«Тоже хорошее место», — пошутил он.
Ранее днем российский лидер прилетел в