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05:43 (мск), источник: РИА Новости

В МИД заявили о разном отношении к войне в США и России

ООН, 27 окт — РИА Новости. Россия намерена защищать себя и свои интересы, в отличие от США, которые готовят войну, заявил в пятницу на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН заместитель руководителя Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Андрей Белоусов.

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Источник: РИА Новости

В пятницу Первый комитет ГА ООН, рассматривающий вопросы разоружения и международной безопасности, проголосовал против внесения на рассмотрение комитета проекта российской резолюции по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, из которого хотят выйти США.

«Тут недавно на заседании Соединенные Штаты заявили, что Россия готовится к войне. Да, Россия готовится к войне, я это подтверждаю. Да, мы готовимся защищать нашу Родину, нашу территориальную целостность, наши принципы, наших людей. Мы готовимся к такой войне», — заявил Белоусов уже после того, как комитет отклонил внесение проекта резолюции.

Но у нас есть серьезные отличия от Соединенных Штатов Америки. И в лингвистическом плане это отличие заключается всего в одном слове, что в русском языке, что в английском языке: Российская Федерация готовится к войне, а Соединенные Штаты Америки готовят войну.

«Иначе зачем Соединенным Штатам выходить из договора, наращивать ядерный потенциал, принимать новую ядерную доктрину, которая понижает уровень применения ядерного оружия? Вот это вопрос для всех нас», — задал вопрос дипломат.

Выход США из договора о РСМД

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, обвинив Москву в несоблюдении соглашения. По словам главы Белого дома, Америка будет наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные «не придут в себя», а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений.

Он пояснил, что данное сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.
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В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа «Томагавк», что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД Сергей Лавров предупредил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

Справка
Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

Следите за развитием темы«Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности»
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