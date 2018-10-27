Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что такое быть кошкой? Объясняем на гифках
Находка на дне Черного моря потрясла ученых (фото)
Как спать, чтобы отдохнуть и чувствовать себя хорошо
Знаменитый врач объяснил, почему нельзя пить 2 литра в день
Россияне перестанут доказывать отсутствие долгов за ЖКХ
В ЮАР изобрели кирпичи из человеческой мочиЭкологически чистые и очень твердые
Суд арестовал мать ребенка, брошенного в подъезде в Щелкове
Елена Исинбаева показала первое фото 8-месячного сына
«Слезы душат»: Пугачева, Гафт и другие скорбят о Караченцове
Дана Борисова с дочкой пришла за помощью в шоу Бузовой
Чемпионат России по футболу продолжится тремя матчами 12-го тура
Первый матч Анри в Монако: анонс субботы в европейском футболе
Мэр сбил школьника и уехал: в МВД рассказали детали ДТП
Умер народный артист России Борис Темирканов
Перед смертью Караченцов хотел видеть называвшуюся его любовницей
Михалкова рассказала о своей тяжелой болезни - СМИ
Лиа Ахеджакова отреагировала на смерть Караченцова
Реакция Путина на смерть Караченцова
Фоторепортажи
12СК опубликовал фотографии с места массового убийства в Керчи
8Рим завалило льдом
05:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп назвал себя худшим событием для России

Президент США Дональд Трамп уверен, что его избрание на эту должность стало худшим событием для России. Об этом он заявил на митинге со сторонниками в штате Северная Каролина. Трансляцию с места события вел телеканал Fox News.

Наверх
Источник: Reuters

Победа в 2016 году на выборах стала «худшим, что случалось с Россией», считает американский президент. Он отметил, что, несмотря на его неудобство для Москвы, необходимо налаживать контакты между странами.

Однако поладить с Россией, Китаем, и, честно говоря, с КНДР, Южной Кореей, Японией и всеми остальными — это хорошая, а не плохая идея. Мы будем продолжать добиваться результатов.
Дональд Трамп
президент США
Читайте также
Стороны проявили сдерживание

С похожим заявлением глава государства выступал и ранее. В августе он говорил, что Москва недовольна тем, что он занял пост президента США на выборах в 2016 году. Однако Путин признавался, что хотел победы Трампа в 2016-м: «Разве это не естественно — иметь симпатию к человеку, который хочет выстроить отношения с нашей страной? Это нормально», — сказал он.

В октябре сообщалось, что Трамп назвал убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи, сотрудничавшего с американской газетой The Washington Post, худшей попыткой замести следы в истории. До этого американский лидер определил худшую ошибку своего государства за всю историю. По его словам, это введение американских войск на Ближний Восток, предпринятое его предшественником Джорджем Бушем-младшим.

Читайте также:

 В Госдуме предложили россиянам самим заработать на старость
Каким мы запомним Николая Караченцова. Фото
Путин пошутил над севшей на его место главой ХМАО
В МИД заявили о разном отношении к войне в США и России
В стене дома нашли тысячу человеческих зубов
Звезда и смерть: памяти Николая Караченцова
Брат Кокорина объяснил драку с водителем ведущей Первого канала
Непобежденный боец ММА захотел сразиться с Нурмагомедовым
Спорт
Чемпионат России по футболу продолжится тремя матчами 12-го тура «Урал» встретится с «Уфой», «Арсенал» примет на своем поле «Оренбург», а «Ростов» сыграет дома «Анжи»
Hi-Tech
Гавайи начали уходить под воду: пропал целый остров (фото со спутников) Его смыло штормом.
Авто
В России рухнул еще один мост (на этот раз все серьезно) Очередное обрушение моста произошло в Приморье на трассе Владивосток — Арсеньев в районе села Осиновка
Кино
«Слезы душат»: Пугачева, Гафт и другие скорбят о Караченцове Коллеги и друзья отреагировали на смерть актера, ушедшего на 74-м году жизни
Недвижимость
Петербуржец внезапно обнаружил в своей квартире рельсы
Плавучая полусфера в пруду Екатеринбурга оказалась тайным жилым домом
Умные дома разоряют россиян и портят им жизнь
Как комбинировать разные напольные покрытия: 7 примеров
Дети
Женщина родила 44 ребенка от одного мужчины, но растит их без него Мариам Набатанзи Бабирье из Уганды мечтала о большой семье (фото)
Леди
В гостях: как выглядит новый дом 56-летней Розы Сябитовой Популярная ведущая завершила долгосрочную стройку своего «родового гнезда» в Подмосковье и показала некоторые детали своей новой и пока не обжитой недвижимости.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Квартира в Калининграде: серая трёшка с жёлтыми акцентами
Ультрасовременная квартира в стиле «новый модернизм»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь