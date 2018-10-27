Трамп назвал себя худшим событием для России

Источник: Reuters

Победа в 2016 году на выборах стала «худшим, что случалось с Россией», считает американский президент. Он отметил, что, несмотря на его неудобство для Москвы, необходимо налаживать контакты между странами.

Однако поладить с Россией, Китаем, и, честно говоря, с КНДР, Южной Кореей, Японией и всеми остальными — это хорошая, а не плохая идея. Мы будем продолжать добиваться результатов. Дональд Трамп президент США

Читайте также Стороны проявили сдерживание

С похожим заявлением глава государства выступал и ранее. В августе он говорил, что Москва недовольна тем, что он занял пост президента США на выборах в 2016 году. Однако Путин признавался, что хотел победы Трампа в 2016-м: «Разве это не естественно — иметь симпатию к человеку, который хочет выстроить отношения с нашей страной? Это нормально», — сказал он.

В октябре сообщалось, что Трамп назвал убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи, сотрудничавшего с американской газетой The Washington Post, худшей попыткой замести следы в истории. До этого американский лидер определил худшую ошибку своего государства за всю историю. По его словам, это введение американских войск на Ближний Восток, предпринятое его предшественником Джорджем Бушем-младшим.