Грузия объяснила ограничение полетов «Победы»

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В документе указано, что полеты допускаются по принципу «треугольник»: авиакомпании двух стран могут делать транзитную остановку на территории страны-партнера и затем лететь в финальный аэропорт назначения, в данной схеме не должны фигурировать Тбилиси и Москва.

В сообщении ведомства, которое цитируют российские информагентства, говорится, что разрешения на полеты не выданы «исходя из того, что в представленном компанией Pobeda Airlines расписании полетов фигурировали города Тбилиси и Москва, на основании 8-го пункта указанного акта руководство авиации Грузии».

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Агентство готово «рассмотреть и удовлетворить обращение Pobeda Airlines в том случае, если заявление авиакомпании будет соответствовать условиям оформленного между авиационными руководствами двух стран акта». В агентстве также напомнили, что 24 октября грузинские власти разрешили авиакомпании «Победа» выполнять регулярные полеты Ростов-Тбилиси-Ростов.

Авиакомпания «Победа» выразила недоумение по поводу заявлений авиационных властей Грузии. «“Победа” не запрашивала разрешение на полеты из Москвы, и мы не знаем, что такое “треугольник”», — заявил «РИА Новости» представитель авиакомпании.

В пятницу, 26 октября, авиакомпания «Победа» сообщила, что вынуждена отменить рейсы в Тбилиси из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани и Перми из-за отказа грузинских авиационных властей в выдаче разрешения на полеты. На отменяемые рейсы забронировано свыше 17 тыс. билетов.