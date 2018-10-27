Грузия объяснила ограничение полетов «Победы»
Агентство авиации Грузии заявило, что не разрешило полеты российской авиакомпании «Победа» в Тбилиси из
Агентство авиации Грузии заявило, что не разрешило полеты российской авиакомпании «Победа» в Тбилиси из
В документе указано, что полеты допускаются по принципу «треугольник»: авиакомпании двух стран могут делать транзитную остановку на территории
В сообщении ведомства, которое цитируют российские информагентства, говорится, что разрешения на полеты не выданы «исходя из того, что в представленном компанией Pobeda Airlines расписании полетов фигурировали города Тбилиси и Москва, на основании 8-го пункта указанного акта руководство авиации Грузии».
Агентство готово «рассмотреть и удовлетворить обращение Pobeda Airlines в том случае, если заявление авиакомпании будет соответствовать условиям оформленного между авиационными руководствами двух стран акта». В агентстве также напомнили, что 24 октября грузинские власти разрешили авиакомпании «Победа» выполнять регулярные полеты
Авиакомпания «Победа» выразила недоумение по поводу заявлений авиационных властей Грузии. «“Победа” не запрашивала разрешение на полеты из Москвы, и мы не знаем, что такое “треугольник”», — заявил «РИА Новости» представитель авиакомпании.
В пятницу, 26 октября, авиакомпания «Победа» сообщила, что вынуждена отменить рейсы в Тбилиси из
Регулярное авиасообщение между Россией и Грузией, прерванное в августе 2008 года, было возобновлено в сентябре 2014 года (с 2010 по 2014 годы осуществлялись прямые чартерные рейсы между двумя странами). В сентябре 2014 года грузинские авиакомпании получили право осуществлять регулярные полеты в направлении Москвы, Петербурга, Самары, Екатеринбурга, Сочи, Ростова и Кавминвод, а российские — в направлении Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Между Россией и Грузией летают самолеты компаний Georgian Airways, «Аэрофлот», «Победа», S7 Airlines, «Уральские авиалинии» и