Эрдоган открыл саммит по Сирии

Источник: РИА Новости

«Взгляды всего мира направлены на эту встречу. Надеюсь, что эти надежды будут оправданны», — сказал он, открывая саммит.

Встреча с участием президента России Владимира Путина, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель и турецкого лидера проходит в главном зале дворца «Вахдеттин» — усадьбы, принадлежавшей последнему султану Османской империи Мехмеду VI Вахидеддину. Сейчас это один из рабочих офисов президента Турции.

Это первый саммит по Сирии в таком формате. Его планировали еще в начале сентября, но тогда график лидеров не позволил провести встречу.

Ожидается, что основными темами переговоров станут ситуация в сирийской провинции Идлиб, продолжение политического процесса, а также послевоенное восстановление в Сирии.

Читайте также Шойгу назвал число террористов, ликвидированных российскими военными в Сирии

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, от этой встречи не стоит ждать каких-либо прорывных решений. Прежде всего сторонам предстоит провести «сверку часов» по сирийскому урегулированию, отметил он.