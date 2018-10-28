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02:06 (мск), источник: РИА Новости

Telegraph рассказала, какой урок Россия преподала Великобритании в ВТО

МОСКВА — РИА Новости. Решение России заблокировать тарифные ставки Великобритании во Всемирной торговой организации должно послужить для Лондона уроком, так как динамика мировой торговли становится сложнее, и это может принести много неудобств в будущем, пишет The Telegraph.

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Источник: РИА Новости

Возражения российской стороны касаются предложенного Великобританией отделения своих импортных квот от квот Евросоюза. Из-за этих разногласий глава ВТО не сможет одобрить британский проект.

«С какой стати Россия должна идти на уступки Великобритании в ВТО, когда она хочет, чтобы были сняты введенные в отношении ее экономики международные санкции?» — отмечает автор.

Хотя маневр Москвы не помешает Великобритании вести торговлю, отсутствие сертифицированного тарифного плана может быть использовано другими странами как предлог для того, чтобы либо отказаться от сотрудничества с Лондоном, либо давить на него в случае двусторонних переговоров о торговле.

С практической точки зрения последствия российских мер в ВТО могут оказаться незначительными, однако ситуация показывает, что ни одна страна не готова отделять политику от торговли. В случае выхода Великобритании из ЕС другие государства воспользуются всеми имеющимися в их распоряжении дипломатическими рычагами для того, чтобы обеспечить себе максимально выгодные условия. Тем, кто разрабатывает независимую торговую политику Лондона, придется считаться с этой проблемой, заключает автор.

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