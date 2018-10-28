Telegraph рассказала, какой урок Россия преподала Великобритании в ВТО

Источник: РИА Новости

Возражения российской стороны касаются предложенного Великобританией отделения своих импортных квот от квот Евросоюза. Из-за этих разногласий глава ВТО не сможет одобрить британский проект.

«С какой стати Россия должна идти на уступки Великобритании в ВТО, когда она хочет, чтобы были сняты введенные в отношении ее экономики международные санкции?» — отмечает автор.

Хотя маневр Москвы не помешает Великобритании вести торговлю, отсутствие сертифицированного тарифного плана может быть использовано другими странами как предлог для того, чтобы либо отказаться от сотрудничества с Лондоном, либо давить на него в случае двусторонних переговоров о торговле.