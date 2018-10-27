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22:39 (мск), источник: ТАСС

Кадыров: вопрос по границе между Чечней и Ингушетией закрыт

По словам главы Чечни, соглашение подписано, чтобы улучшить экономические, культурные, политические и братские отношения между республиками.

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Источник: РИА "Новости"

ГРОЗНЫЙ, 27 октября. /ТАСС/. Вопрос по административной границе между Чечней и Ингушетией, которая была установлена соответствующим соглашением в конце сентября с ратификацией документа парламентами республик в октябре, закрыт, сообщил журналистам в субботу глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Мы приняли решение — раз и навсегда закончить спорный вопрос, который всегда обсуждался, — сказал Кадыров. — Этот вопрос для нас закрыт: соглашение подписано, законы приняты». «Для меня как главы ЧР вопрос закрыт, — добавил он. — Между нами никогда не будет войны, ссоры».

По его словам, соглашение подписано, чтобы улучшить экономические, культурные, политические и братские отношения между республиками. «Некоторые люди не понимают. Поймут, нужно время», — уверен Кадыров.

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Он отметил, что нет планов относительно объединения Чечни и Ингушетии. «Это наша территория, и ингушская территория. Вопрос границы закрыт», — подчеркнул глава Чечни. «Укрупнение регионов в целом для России не приемлемо, — считает Кадыров. — Вопрос в России не стоит. В сегодняшней России неактуален».

26 сентября главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали законы об установлении административной границы между регионами, которые не были четко определены со времен распада Чечено-Ингушской АССР в начале 1990-х годов, 4 октября парламенты обеих республик ратифицировали соглашение. После подписания документа некоторые жители Ингушетии вышли на митинги, требуя широкого обсуждения данного вопроса. Впоследствии власти Ингушетии согласовали проведение митинга в центре Магаса с 8 по 17 октября, а также с 31 октября до 2 ноября.

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