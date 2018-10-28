Владимир Путин заявил о возможном возобновлении военной операции в Идлибе
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва «оставляет за собой право» оказать поддержку сирийскому правительству в ликвидации террористов в провинции Идлиб.
Президент России Владимир Путин заявил, что Москва «оставляет за собой право» оказать поддержку сирийскому правительству в ликвидации террористов в провинции Идлиб.
«Рассчитываем, что турецкая сторона в ближайшее время обеспечит отвод из идлибской зоны оппозиции и тяжелых вооружений», — сказал он на
По словам господина Путина, турецкая сторона «делает все возможное» для исполнения договоренностей об организации демилитаризованной зоны. Новая военная операция возможна лишь в случае, если «продолжатся нападения из идлибской зоны», добавил президент.
Меморандум, подписанный министрами обороны России и Турции, предполагал, что к 10 октября из демилитаризированной зоны вдоль линии соприкосновения сирийских войск и вооруженной оппозиции в Идлибе должно быть выведено все тяжелое вооружение, а к 15 октября оттуда должны были уйти все радикальные группировки, в первую очередь «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ). Тем не менее российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии
Первый в истории четырехсторонний саммит Россия-Турция-Франция-Германия длился чуть более трех часов. По итогам переговоров стороны приняли совместное коммюнике, в котором закреплены шаги по разрешению кризиса в САР. Как сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, в совместном заявлении есть пункт об установлении прочного перемирия в Идлибе.