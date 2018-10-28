Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Что такое быть кошкой? Объясняем на гифках
Красивейшее озеро внезапно исчезло (фото)
Дочь Риты Дакоты в костюме олененка очаровала соцсети
Отец сокурсника керченского убийцы рассказал о Рослякове
Москвичи нашли альтернативу Москве
Россияне стали больше тратить и меньше копить Лишь около шести процентов зарплаты идет на сбережения
Дочь Риты Дакоты в костюме олененка очаровала соцсети
Оксана Акиньшина мечтает об отпуске без детей
Наука завтрака: 6 лайфхаков
Психические отклонения, которые на самом деле нормальны
Онкобольной Юдашкин в плохом состоянии - фото
Праздник с Пугачевой закончился конфликтом
«Очень тревожные данные»: Песков о данных Минобороны
В России одобрили новый налог для граждан
Новая ракета для С-400 изменит баланс сил в мире - СМИ
Овчинин о поведении космонавта США в аварии Союза
Петербуржец внезапно обнаружил в своей квартире рельсы
Как умные дома разоряют россиян и портят им жизнь
Фоторепортажи
12Китай открыл самый длинный мост в мире
12СК опубликовал фотографии с места массового убийства в Керчи
03:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Владимир Путин заявил о возможном возобновлении военной операции в Идлибе

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва «оставляет за собой право» оказать поддержку сирийскому правительству в ликвидации террористов в провинции Идлиб.

Наверх
Источник: Reuters

«Рассчитываем, что турецкая сторона в ближайшее время обеспечит отвод из идлибской зоны оппозиции и тяжелых вооружений», — сказал он на пресс-конференции по итогам четырехстороннего саммита в Стамбуле (расшифровка выступления опубликована на сайте Кремля).

По словам господина Путина, турецкая сторона «делает все возможное» для исполнения договоренностей об организации демилитаризованной зоны. Новая военная операция возможна лишь в случае, если «продолжатся нападения из идлибской зоны», добавил президент.

Читайте также
Путин сообщил об уничтожении десятков летательных аппаратов возле базы РФ в Сирии

Меморандум, подписанный министрами обороны России и Турции, предполагал, что к 10 октября из демилитаризированной зоны вдоль линии соприкосновения сирийских войск и вооруженной оппозиции в Идлибе должно быть выведено все тяжелое вооружение, а к 15 октября оттуда должны были уйти все радикальные группировки, в первую очередь «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ). Тем не менее российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии по-прежнему сообщает о случаях нарушения режима перемирия.

Первый в истории четырехсторонний саммит Россия-Турция-Франция-Германия длился чуть более трех часов. По итогам переговоров стороны приняли совместное коммюнике, в котором закреплены шаги по разрешению кризиса в САР. Как сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, в совместном заявлении есть пункт об установлении прочного перемирия в Идлибе.

Итог исторического саммита: решение сирийского вопроса возможно только дипломатическим путем
Во время загрузки произошла ошибка.
27 октября© Ньюстюб
 А был ли Рюрик? Историю Руси могут пересмотреть
Владимир Путин сделал неожиданное заявление о Севастополе
В Госдуме заявили, что кораблям НАТО не место в Азовском море
Британские СМИ назвали действия России хорошим уроком Лондону
Россия хочет получить экономическую помощь от США, заявил Трамп
В мексиканской пирамиде нашли «путь в загробный мир»
Джонни Деппа не взяли в новую часть «Пиратов Карибского моря»
Непобежденный боец ММА захотел сразиться с Нурмагомедовым
Кадыров: вопрос по границе между Чечней и Ингушетией закрыт
Спорт
«Барселона» и «Реал» сыграют между собой без Месси и Роналду Это будет первый матч за 11 лет, когда в составе команд не сыграют признававшиеся последние годы лучшими в мировом футболе нападающие Лионель Месси и Криштиану Роналду
Hi-Tech
Гавайи начали уходить под воду: пропал целый остров (фото со спутников) Его смыло штормом.
Авто
В России рухнул еще один мост (на этот раз все серьезно) Очередное обрушение моста произошло в Приморье на трассе Владивосток — Арсеньев в районе села Осиновка
Кино
«Слезы душат»: Пугачева, Гафт и другие скорбят о Караченцове Коллеги и друзья отреагировали на смерть актера, ушедшего на 74-м году жизни
Недвижимость
Россияне перестанут доказывать отсутствие долгов за ЖКХ
Самые загадочные заброшенные здания со всего мира (фото)
Потайные двери в интерьере: 8 идей
Аллегрова отсудила 14 миллионов за несуществующий особняк
Горячие темы на «Детях»
Альцина Горький торт..или.... 1016
Забавная Наши любимцы. 317
ЧУМА Население планеты 261
жарптыца Задела тема про торт. 242
Леди
В гостях: как выглядит новый дом 56-летней Розы Сябитовой Популярная ведущая завершила долгосрочную стройку своего «родового гнезда» в Подмосковье и показала некоторые детали своей новой и пока не обжитой недвижимости.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Квартира в Калининграде: серая трёшка с жёлтыми акцентами
Ультрасовременная квартира в стиле «новый модернизм»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь