За побег с места ДТП добавят до четырех лет

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Беглецов с места ДТП начнут наказывать еще жестче. В правительстве одобрили законопроект, по которому побег с места ДТП приравнивается к пьянству за рулем. Поправки внесены в Госдуму, сообщается на сайте кабмина. Речь идет в первую очередь о тех случаях, когда в результате аварии есть пострадавшие. Для беглецов уже есть наказание — до пяти лет лишения свободы. Но теперь их, скорее всего, приравняют к пьяным водителям, которым за подобное нарушение грозит до девяти лет тюрьмы.

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что текущее законодательство слишком мягкое в отношении тех, кто скрывается с места аварии. Однако, если пострадавших в ДТП нет, то водитель будет нести административную ответственность, подчеркнул глава правительства.

Те, кто покидает место ДТП, наносят вред прежде всего пострадавшим, которые часто нуждаются в немедленной помощи. Поэтому, учитывая уровень аварийности в России, законопроект вполне оправдан, заявил «Ъ FM» первый заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту Виталий Ефимов: «Что значит сбежал? Сбежал — это еще хуже, чем его взяли с алкоголем. Человек не должен бежать. Честный человек остановится, поможет, если он кому-то чем-то навредил. Но нарушителя не приравнивают к пьяному, его наказание будет приравнено к этому наказанию. То есть его будут наказывать по той же статье, но только за свой проступок. Я считаю, что если с места аварии сбежал — это очень серьезное преступление».

Ужесточение наказания для беглецов с места ДТП не решит проблемы дорожного движения, зато наверняка создаст почву для коррупции и мошенничества, считает координатор общественного проекта «Движение» Андрей Орел: «Проблема такая есть. Наверное, она не самая большая в области безопасности дорожного движения, но она есть. Еще большая проблема — это то, что в этой области очень много мошеннических схем. Итак уже людей привлекают на ровном месте, и вымогают деньги, и пугают лишением, а если еще и ужесточат, то, я думаю, это все расцветет махровым цветом. Подается заявление о том, что ты покинул место ДТП, и под этим соусом вымогают либо деньги, либо преференции, например, ремонт машины и так далее. Ужесточать, наверное, надо, но делать это с умом и с обратной ответственностью. Перегибы на местах, как обычно. От таких случаем мы перейдем к легким касаниям, и за это будут лишать и штрафовать. Тогда будет еще больше мошенников».

Сейчас суды могут устанавливать факт опьянения водителя исключительно на основании медицинского освидетельствования. Но зачастую пьяные автомобилисты уклоняются от этой процедуры.

Ранее Конституционный суд предложил признавать водителя нетрезвым «по совокупности доказательств».