Россия хочет получить экономическую помощь от США, заявил Трамп

«Не забывайте. Россия хочет от нас помощи в экономике. У нас есть экономика. Мы создали такое благосостояние. Я проделал действительно хорошую работу — 11,7 триллионов долларов. Россия хочет нашего участия», — сказал он в воскресенье на митинге в штате Иллинойс.