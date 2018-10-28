Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Девушка созрела. У моей кошки первая течка. Что делать?
В Росгвардии пояснили, какие автомобили будут останавливать
Впервые подтверждено, что микроскопические частицы пластика попадают в организм
Какую тайну скрывала самая идеальная пара СССР
Россияне перестанут доказывать отсутствие долгов за ЖКХ
Россия может ввести санкции против Польши РФ может ввести санкции против политических деятелей Польши из-за сноса памятника советским солдатам
Любовь Успенская потратила на лечение дочери 7 миллионов рублей
Дочь Даны Борисовой призналась, что отец поднимал на нее руку
Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина стала актрисой
Иван Ургант взял «молчаливое» интервью у Евгения Цыганова
Онкобольной Юдашкин в плохом состоянии - фото
Праздник с Пугачевой закончился конфликтом
Звездные гости на вечеринке Синди Кроуфорд в честь Хеллоуина
Поклонники не оценили платье Ксении Собчак за 64 тыс. рублей
Новая ракета для С-400 изменит баланс сил в мире - СМИ
Овчинин о поведении космонавта США в аварии Союза
Лиа Ахеджакова отреагировала на смерть Караченцова
Реакция Путина на смерть Караченцова
Фоторепортажи
12Китай открыл самый длинный мост в мире
12СК опубликовал фотографии с места массового убийства в Керчи
03:09 (мск), источник: РИА Новости

Россия хочет получить экономическую помощь от США, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 28 окт — РИА Новости. Россия хочет получить экономическую помощь от США, заявил американский президент Дональд Трамп.

Наверх
Источник: РИА Новости

«Не забывайте. Россия хочет от нас помощи в экономике. У нас есть экономика. Мы создали такое благосостояние. Я проделал действительно хорошую работу — 11,7 триллионов долларов. Россия хочет нашего участия», — сказал он в воскресенье на митинге в штате Иллинойс.

Трансляцию ведет телеканал Fox News.

Он в очередной раз положительно отозвался о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, заверив собравшихся, что в международных отношениях у США «все отлично».

Эксперты: Трамп играет на два фронта
Во время загрузки произошла ошибка.
23 октября© Ньюстюб
 Из жизни ушел Николай Караченцов
НАТО пытается ввести корабли в Азовское море
В Госдуме заявили, что кораблям НАТО не место в Азовском море
Британские СМИ назвали действия России хорошим уроком Лондону
В мексиканской пирамиде нашли «путь в загробный мир»
Джонни Деппа не взяли в новую часть «Пиратов Карибского моря»
Непобежденный боец ММА захотел сразиться с Нурмагомедовым
Кадыров: вопрос по границе между Чечней и Ингушетией закрыт
Спорт
«Барселона» и «Реал» сыграют между собой без Месси и Роналду Это будет первый матч за 11 лет, когда в составе команд не сыграют признававшиеся последние годы лучшими в мировом футболе нападающие Лионель Месси и Криштиану Роналду
Hi-Tech
Гавайи начали уходить под воду: пропал целый остров (фото со спутников) Его смыло штормом.
Авто
В России рухнул еще один мост (на этот раз все серьезно) Очередное обрушение моста произошло в Приморье на трассе Владивосток — Арсеньев в районе села Осиновка
Кино
«Слезы душат»: Пугачева, Гафт и другие скорбят о Караченцове Коллеги и друзья отреагировали на смерть актера, ушедшего на 74-м году жизни
Недвижимость
Петербуржец внезапно обнаружил в своей квартире рельсы
Плавучая полусфера в пруду Екатеринбурга оказалась тайным жилым домом
Ховринскую больницу снесут почти за 400 млн рублей
Как дизайнеры обустроили однушка в новостройке с гардеробной (фото)
Дети
Красноярский школьник стал финалистом конкурса от создателя Google Одиннадцатиклассник Артем Кирсанов претендует на победу в престижном международном конкурсе
Леди
В гостях: как выглядит новый дом 56-летней Розы Сябитовой Популярная ведущая завершила долгосрочную стройку своего «родового гнезда» в Подмосковье и показала некоторые детали своей новой и пока не обжитой недвижимости.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Как оформить квартиру для семьи из 4-х человек: реальный пример
Актуально: 7 идей хранения велосипеда в квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь