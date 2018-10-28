Трамп объяснил, почему не хотел бы боксерского поединка с Путиным

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«У меня была великолепная встреча с Владимиром Путиным. Мы говорили обо всем», — сказал Трамп на выступлении в Иллинойсе. При этом он отметил, что некоторые его критикуют за то, что он слишком «любезный» по отношению к Путину.

«Если бы я пришел к Путину и начал боксерский поединок, они бы сказали: “Он был слишком жесткий, это ужасно”. Другими словами, нет никакой разницы», — добавил он.

В Хельсинки 16 июля состоялись первые полномасштабные переговоры президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.