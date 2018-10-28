Трамп отказался посетить Индию на празднование Дня Республики, сообщили СМИ

По словам собеседников телеканала, за прошедшие недели власти США неоднократно давали понять, что долгожданный визит Трампа зимой не состоится. Министерство иностранных дел Индии пока не сделало никаких официальных заявлений на этот счет. В свою очередь, посольство США в
Как отмечает NDTV, доказательств того, что эти два явления напрямую связаны между собой, нет, однако планы Индии сохранить импорт сырой нефти из Ирана после 4 ноября, несмотря на американские санкции, встречают резко негативную реакцию в Вашингтоне.
День Республики отмечается в Индии с 26 января 1950 года, когда вступила в силу конституция страны. Первые годы праздничные мероприятия проводились на различных площадках в
Традиционно по такому случаю индийское правительство приглашает высокопоставленных зарубежных лидеров в качестве почетных гостей — их называют «главными гостями». Те, в свою очередь, привозят с собой военных, которые участвуют в параде. Так, например, происходило в прошлом году, когда полторы сотни военных из различных подразделений вооруженных сил ОАЭ прошли по Раджпатх. Главным гостем мероприятия в 2016 и в 2017 годах стал наследный принц