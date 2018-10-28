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10:15 (мск), источник: РИА Новости

Трамп отказался посетить Индию на празднование Дня Республики, сообщили СМИ

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ответил отказом на предложение Нью-Дели посетить в качестве главного гостя Индию во время следующего празднования Дня Республики 26 января 2019 года, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на неназванные источники.

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Источник: Reuters

По словам собеседников телеканала, за прошедшие недели власти США неоднократно давали понять, что долгожданный визит Трампа зимой не состоится. Министерство иностранных дел Индии пока не сделало никаких официальных заявлений на этот счет. В свою очередь, посольство США в Нью-Дели также воздержалось от комментариев, ссылаясь на то, что лишь Белый дом уполномочен анонсировать планы по зарубежным поездкам американского лидера.

Телеканал напоминает, что информация об отказе Трампа посетить Индию в январе появилась на фоне сохраняющихся разногласий по ряду геополитических вопросов, в том числе по судьбе иранской нефти, отказ от поставок которой Вашингтон активно пытается навязать Нью-Дели.
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Как отмечает NDTV, доказательств того, что эти два явления напрямую связаны между собой, нет, однако планы Индии сохранить импорт сырой нефти из Ирана после 4 ноября, несмотря на американские санкции, встречают резко негативную реакцию в Вашингтоне.

День Республики отмечается в Индии с 26 января 1950 года, когда вступила в силу конституция страны. Первые годы праздничные мероприятия проводились на различных площадках в Нью-Дели, однако с 1955 года праздник обрел свое окончательную форму — парада по главному проспекту города Раджпатх.

Традиционно по такому случаю индийское правительство приглашает высокопоставленных зарубежных лидеров в качестве почетных гостей — их называют «главными гостями». Те, в свою очередь, привозят с собой военных, которые участвуют в параде. Так, например, происходило в прошлом году, когда полторы сотни военных из различных подразделений вооруженных сил ОАЭ прошли по Раджпатх. Главным гостем мероприятия в 2016 и в 2017 годах стал наследный принц Абу-Даби Мухаммад ибн Зайд аль-Нахайян.

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