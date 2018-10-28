Трамп отказался посетить Индию на празднование Дня Республики, сообщили СМИ

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По словам собеседников телеканала, за прошедшие недели власти США неоднократно давали понять, что долгожданный визит Трампа зимой не состоится. Министерство иностранных дел Индии пока не сделало никаких официальных заявлений на этот счет. В свою очередь, посольство США в Нью-Дели также воздержалось от комментариев, ссылаясь на то, что лишь Белый дом уполномочен анонсировать планы по зарубежным поездкам американского лидера.

Телеканал напоминает, что информация об отказе Трампа посетить Индию в январе появилась на фоне сохраняющихся разногласий по ряду геополитических вопросов, в том числе по судьбе иранской нефти, отказ от поставок которой Вашингтон активно пытается навязать Нью-Дели.

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Как отмечает NDTV, доказательств того, что эти два явления напрямую связаны между собой, нет, однако планы Индии сохранить импорт сырой нефти из Ирана после 4 ноября, несмотря на американские санкции, встречают резко негативную реакцию в Вашингтоне.

День Республики отмечается в Индии с 26 января 1950 года, когда вступила в силу конституция страны. Первые годы праздничные мероприятия проводились на различных площадках в Нью-Дели, однако с 1955 года праздник обрел свое окончательную форму — парада по главному проспекту города Раджпатх.