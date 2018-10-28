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17:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Повстанцы ЦАР выдвинули ультиматум правительственным силам и российским военным

Лидер военнизированой группировки бывших мусульманских повстанцев «Селека» в Центральноафриканской Республике Абдулай Хиссен выдвинул ультиматум войскам ЦАР и находящимся на подконтрольных группировке территориям российским военным.

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Источник: AP 2018

«У правительственных войск, дислоцированных в районах, оккупированных бывшими группами “Селеки”, есть 48 часов, чтобы покинуть эти районы», — заявил он (цитата по AFP).

Ранее западные СМИ сообщали, что Россия согласовывает с ООН направление дополнительных 60 военных инструкторов в ЦАР.

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«Я не исключаю, что это так. Если нужно больше инструкторов — будет больше, если меньше — будет меньше», — заявлял спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов (цитата по «Интерфаксу»).

Также в начале октября премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил проект соглашения с Центральноафриканской Республикой (ЦАР) о создании представительства Минобороны России при Министерстве национальной обороны и восстановления армии ЦАР. Таким образом, ЦАР будет оказано содействие в решении вопросов военного и военно-технического сотрудничества (ВТС), в том числе, в обучении эксплуатации, ремонту и применению поставленных Россией вооружения и военной техники.

Страна с населением в 4,5 миллиона человек, богатая алмазами и ураном, считается одной из самых бедных в мире.

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