США передали России список вопросов по договору о РСМД

По словам министра, это произошло за несколько дней до того, как президент США Дональд Трамп заявил о намерении вывести страну из этого договора. Вопросы переданы в Министерство обороны и другие ведомства, начата работа по подготовке ответов, рассказал Лавров.

Для Москвы является «объективным фактом» то, что решение США о выходе из договора о РСМД принято и выполняется, отметил министр. При этом, по его словам, советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон во время визита в Москву «достаточно откровенно говорил, что прежде всего США интересуются азиатским направлением» и что на этом направлении американцы хотели бы компенсировать несправедливое, по их мнению, отсутствие у них РСМД.