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18:54 (мск), источник: Ведомости

США передали России список вопросов по договору о РСМД

Вашингтон через американское посольство в Москве передал Министерству иностранных дел России перечень вопросов, касающихся договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом рассказал в эфире канала «Россия 1» министр иностранных дел Сергей Лавров.

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По словам министра, это произошло за несколько дней до того, как президент США Дональд Трамп заявил о намерении вывести страну из этого договора. Вопросы переданы в Министерство обороны и другие ведомства, начата работа по подготовке ответов, рассказал Лавров.

Для Москвы является «объективным фактом» то, что решение США о выходе из договора о РСМД принято и выполняется, отметил министр. При этом, по его словам, советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон во время визита в Москву «достаточно откровенно говорил, что прежде всего США интересуются азиатским направлением» и что на этом направлении американцы хотели бы компенсировать несправедливое, по их мнению, отсутствие у них РСМД.

Справка
Что нужно знать о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

История, суть и важность договора — в материале «Ъ».

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