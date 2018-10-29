Кремль оценит избираемость идущих на выборы губернаторов
Новая система мониторинга вводится после поражений власти на недавних выборах.
Новая система мониторинга вводится после поражений власти на недавних выборах.
Администрация президента начинает мониторинг избираемости губернаторов, которым предстоят выборы в 2019 г., его главная задача — выявить тех, кого нужно заменить, и определить конфигурацию избирательных кампаний для тех, кто останется, рассказали «Ведомостям» три человека, близкие к администрации президента. Совещание, где обсуждался мониторинг, прошло в минувший четверг у начальника управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева.
Исследование решено проводить
Нужно выяснить, каковы шансы новых губернаторов на избрание, есть ли реальные конкуренты и риски, какой может быть кампания, продолжает он, нужно изучить информационный и социальный фон, мнение жителей: «Появился внятный запрос на то, чтобы власть слушала людей, фиксировала проблемы и объясняла, что делает. Коммуникация региональных властей с элитами, лидерами мнений, экспертами и жителями тоже будет оцениваться».
Будет многофакторный анализ — от избираемости губернатора до работы регионального блока внутренней политики, говорит первый из собеседников. Оцениваться будет абсолютно все, подтверждает третий: «Готовность губернатора и его команды к выборам, работа с соцсетями, конфликты, рейтинги».
Цель мониторинга не в том, чтобы выработать общее мнение, администрацию как раз интересует мнение каждого эксперта, подчеркивает второй собеседник: «[В предыдущие два года] администрация проводила мониторинг по своей линии, на нее работали социологи, “Единая Россия” мониторила сама для себя, политтехнологи работали сами, если хотели заниматься кампанией».
«И необязательно они делились информацией, — продолжает второй собеседник. — Сейчас попытка сделать срез, посмотреть, как сходятся оценки, кто нашел
По итогам мониторинга кадровые решения могут быть приняты в отношении губернаторов Мурманской, Волгоградской, Челябинской и некоторых других областей, знает собеседник.
При предыдущем кураторе внутренней политики Вячеславе Володине Кремль тоже проводил мониторинг, который начинался с февраля, за полгода до выборов, вспоминает еще один человек, близкий к администрации: «У “Единой России” была оценка по своей линии, для администрации мониторинг делали эксперты, в один регион могли отправить сразу несколько человек, чтобы оценить ситуацию с разных точек зрения. У администрации была информация и от кураторов регионов, свою информацию давали региональные власти, полпредства президента, народный фронт и социологи. Все это сводилось и перепроверялось».
Кто куда
Завершить работу в регионах десант из сотрудников администрации, «Единой России» и политтехнологов должен будет до конца ноября. Большинство политтехнологов получили для мониторинга по два региона, на каждый должны потратить ориентировочно по две недели, говорят собеседники «Ведомостей»: Евгений Минченко отправится в Забайкалье, Григорий Казанков — в Астраханскую и Волгоградскую области, Олег Матвейчев — в Вологодскую, Дмитрий Орлов — в Челябинскую и Оренбургскую, Павел Данилин — в Ставропольский край и Калмыкию, Глеб Кузнецов — в
По словам одного из собеседников, есть установка, чтобы тот, кто проводит аудит, не рассчитывал позже работать в этом регионе.
Казанков, Матвейчев, Данилин и Орлов отказались от комментариев. Минченко сказал, что едет в Забайкалье, но раскрывать детали не считает правильным. Кузнецов сообщил, что ничего о таком мониторинге не знает.
Губернаторские выборы в сентябре 2019 г. пока запланированы в 16 регионах, еще в двух (Кабардино-Балкарии и Крыму) руководителей изберут парламенты по представлению президента. В 9 из этих 18 губернаторы осенью сменились, в оставшихся кандидатами на отставку собеседники «Ведомостей», близкие к администрации президента, называли Александра Бердникова (Республика Алтай), Юрия Берга (Оренбургская обл.), Бориса Дубровского (Челябинская обл.) и Марину Ковтун (Мурманская обл.).
Больше экспертизы
Политтехнолог Петр Быстров считает такую систему разумным шагом: «Мониторинг ситуации в регионах ведется постоянно. Но с учетом проблем, которые выявили нынешние выборы, было, видимо, решено усилить это экспертной оценкой на местах».
На итогах выборов сказались общее повышение протестных настроений и привычка технологов к референдумным выборам, считает эксперт: «После пенсионной реформы появился общий запрос на обновление власти, изменились рейтинги президента, “Единой России”, это повлияло и на рейтинги губернаторов. Многие же технологические команды отвыкли работать в условиях конкуренции, пусть и сдержанной. Были ошибки и в подборе кандидатов, не до конца были учтены их шансы на избираемость».
В кампании 2018 г. социология начала давать сбой и нужно думать, как это можно исправить, полагает политтехнолог Константин Калачев: «Социология, по сути, дает все необходимое, просто надо следить за добросовестностью и чистотой методологии подрядчиков.
Раньше мониторинг осуществлялся в ходе избирательной кампании, а решение вопроса, оставлять ли губернатора, было более кулуарным, говорит политолог Михаил Виноградов: «В 2019 г. все губернаторы, у которых истекает срок полномочий, потенциально проблемные. Ситуация воспринимается как более тяжелая в связи с общими электоральными тенденциями и составом тех, о ком надо принимать решения. Это требует ускорения работы и раскладывания всего по разным корзинам, потому что цена ошибки возрастает».