Кремль оценит избираемость идущих на выборы губернаторов

Источник: Ведомости

Администрация президента начинает мониторинг избираемости губернаторов, которым предстоят выборы в 2019 г., его главная задача — выявить тех, кого нужно заменить, и определить конфигурацию избирательных кампаний для тех, кто останется, рассказали «Ведомостям» три человека, близкие к администрации президента. Совещание, где обсуждался мониторинг, прошло в минувший четверг у начальника управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева.

Исследование решено проводить из-за выборов 9 сентября, победить на которых не смогли четыре губернатора. Администрация президента хочет минимизировать риски, объясняет один из собеседников. Много регионов с непонятной до конца ситуацией, говорит второй: «Теперь все понимают, что проиграть губернатор может даже без конкуренции. Нужна объективная оценка и текущей обстановки, и тенденций: одно дело, если в регионе плохо, но есть тенденция к улучшению, если же регион неплох экономически, но есть негативные тенденции — это проблема».

Нужно выяснить, каковы шансы новых губернаторов на избрание, есть ли реальные конкуренты и риски, какой может быть кампания, продолжает он, нужно изучить информационный и социальный фон, мнение жителей: «Появился внятный запрос на то, чтобы власть слушала людей, фиксировала проблемы и объясняла, что делает. Коммуникация региональных властей с элитами, лидерами мнений, экспертами и жителями тоже будет оцениваться».

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Будет многофакторный анализ — от избираемости губернатора до работы регионального блока внутренней политики, говорит первый из собеседников. Оцениваться будет абсолютно все, подтверждает третий: «Готовность губернатора и его команды к выборам, работа с соцсетями, конфликты, рейтинги».

Цель мониторинга не в том, чтобы выработать общее мнение, администрацию как раз интересует мнение каждого эксперта, подчеркивает второй собеседник: «[В предыдущие два года] администрация проводила мониторинг по своей линии, на нее работали социологи, “Единая Россия” мониторила сама для себя, политтехнологи работали сами, если хотели заниматься кампанией».

«И необязательно они делились информацией, — продолжает второй собеседник. — Сейчас попытка сделать срез, посмотреть, как сходятся оценки, кто нашел что-то важное и как это может влиять на выборы. Чтобы понять, каковы риски, а где губернатора не поменяли — есть ли запрос на обновление и кого хотят видеть».

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По итогам мониторинга кадровые решения могут быть приняты в отношении губернаторов Мурманской, Волгоградской, Челябинской и некоторых других областей, знает собеседник.

При предыдущем кураторе внутренней политики Вячеславе Володине Кремль тоже проводил мониторинг, который начинался с февраля, за полгода до выборов, вспоминает еще один человек, близкий к администрации: «У “Единой России” была оценка по своей линии, для администрации мониторинг делали эксперты, в один регион могли отправить сразу несколько человек, чтобы оценить ситуацию с разных точек зрения. У администрации была информация и от кураторов регионов, свою информацию давали региональные власти, полпредства президента, народный фронт и социологи. Все это сводилось и перепроверялось».

Кто куда

Завершить работу в регионах десант из сотрудников администрации, «Единой России» и политтехнологов должен будет до конца ноября. Большинство политтехнологов получили для мониторинга по два региона, на каждый должны потратить ориентировочно по две недели, говорят собеседники «Ведомостей»: Евгений Минченко отправится в Забайкалье, Григорий Казанков — в Астраханскую и Волгоградскую области, Олег Матвейчев — в Вологодскую, Дмитрий Орлов — в Челябинскую и Оренбургскую, Павел Данилин — в Ставропольский край и Калмыкию, Глеб Кузнецов — в Санкт-Петербург, в мониторинге будет задействован владелец компании «Крос» Сергей Зверев.

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По словам одного из собеседников, есть установка, чтобы тот, кто проводит аудит, не рассчитывал позже работать в этом регионе.

Казанков, Матвейчев, Данилин и Орлов отказались от комментариев. Минченко сказал, что едет в Забайкалье, но раскрывать детали не считает правильным. Кузнецов сообщил, что ничего о таком мониторинге не знает.

Губернаторские выборы в сентябре 2019 г. пока запланированы в 16 регионах, еще в двух (Кабардино-Балкарии и Крыму) руководителей изберут парламенты по представлению президента. В 9 из этих 18 губернаторы осенью сменились, в оставшихся кандидатами на отставку собеседники «Ведомостей», близкие к администрации президента, называли Александра Бердникова (Республика Алтай), Юрия Берга (Оренбургская обл.), Бориса Дубровского (Челябинская обл.) и Марину Ковтун (Мурманская обл.).

Больше экспертизы

Политтехнолог Петр Быстров считает такую систему разумным шагом: «Мониторинг ситуации в регионах ведется постоянно. Но с учетом проблем, которые выявили нынешние выборы, было, видимо, решено усилить это экспертной оценкой на местах».

На итогах выборов сказались общее повышение протестных настроений и привычка технологов к референдумным выборам, считает эксперт: «После пенсионной реформы появился общий запрос на обновление власти, изменились рейтинги президента, “Единой России”, это повлияло и на рейтинги губернаторов. Многие же технологические команды отвыкли работать в условиях конкуренции, пусть и сдержанной. Были ошибки и в подборе кандидатов, не до конца были учтены их шансы на избираемость».

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В кампании 2018 г. социология начала давать сбой и нужно думать, как это можно исправить, полагает политтехнолог Константин Калачев: «Социология, по сути, дает все необходимое, просто надо следить за добросовестностью и чистотой методологии подрядчиков. Общественно-политический мониторинг — это уже произвольная программа. Но пока со стороны новизна подхода не очевидна».