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07:00 (мск), источник: Известия

После объявления президента Бразилии в Сан-Паулу произошли столкновения

В бразильском Сан-Паулу произошли столкновения между сторонниками и противниками ультраправого депутата Жаира Болсонару, который победил по итогам второго тура выборов в стране.

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По предварительным данным, стычки произошло на проспекте Паулиста. Полиция была вынуждена вмешаться и применить резиновые пули. Тысячи поклонников нового президента Бразилии все еще остаются на улица и празднуют его победу, на данный момент обстановка в городе спокойная, пишет ТАСС.

29 октября бразильский избирком сообщил, что Кандидат в президенты от ультраправой партии Жаир Болсонару победил во втором туре выборов в Бразилии.

8 октября стало известно, что в Бразилии состоится второй тур президентских выборов, в который вышли кандидат от левой Партии трудящихся Фернанду Аддад и ультраправый депутат национального парламента Жаир Болсонару. Ни одному из кандидатов не удалось заручиться поддержкой 50% голосов, но Болсонару оказался ближе к победе с 46,62% голосов.

Бразильская Партия трудящихся просит суд снять Болсонару с выборов президента
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