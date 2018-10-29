После объявления президента Бразилии в Сан-Паулу произошли столкновения
В бразильском
В бразильском
По предварительным данным, стычки произошло на проспекте Паулиста. Полиция была вынуждена вмешаться и применить резиновые пули. Тысячи поклонников нового президента Бразилии все еще остаются на улица и празднуют его победу, на данный момент обстановка в городе спокойная, пишет ТАСС.
29 октября бразильский избирком сообщил, что Кандидат в президенты от ультраправой партии Жаир Болсонару победил во втором туре выборов в Бразилии.
8 октября стало известно, что в Бразилии состоится второй тур президентских выборов, в который вышли кандидат от левой Партии трудящихся Фернанду Аддад и ультраправый депутат национального парламента Жаир Болсонару. Ни одному из кандидатов не удалось заручиться поддержкой 50% голосов, но Болсонару оказался ближе к победе с 46,62% голосов.