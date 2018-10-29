Во второй тур президентских выборов в Грузии проходят Зурабишвили и Вашадзе
По последним данным ЦИК, независимый кандидат Саломе Зурабишвили набрала 38,62% голосов, а представитель партии «Единое национальное движение» — 37,74%
По последним данным ЦИК, независимый кандидат Саломе Зурабишвили набрала 38,62% голосов, а представитель партии «Единое национальное движение» — 37,74%
ТБИЛИСИ, 29 октября. /ТАСС/. Независимый кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили и представитель бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе занимают первое и второе места на выборах после подсчета голосов на 3 572 участках (96,41% от общего числа). Таким образом они проходят во второй тур президентской гонки.
По последним данным ЦИК, опубликованным в понедельник, пользующаяся поддержкой правящей партии «Грузинская мечта» Зурабишвили набирает 38,62% голосов, Вашадзе — 37,74%, кандидат от партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе — 10,94%, а лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили — 3,76%.
Согласно данным ЦИК, подсчет голосов избирателей на оставшихся участках существенно не повлияет на общие предварительные результаты выборов и никто из претендентов на пост президента по их итогам уже не сможет набрать более половины голосов избирателей, что является условием для победы. В этом случае для определения победителя понадобится второй тур, который пройдет не позднее 1 декабря.
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