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06:47 (мск), источник: ТАСС

Во второй тур президентских выборов в Грузии проходят Зурабишвили и Вашадзе

По последним данным ЦИК, независимый кандидат Саломе Зурабишвили набрала 38,62% голосов, а представитель партии «Единое национальное движение» — 37,74%

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ТБИЛИСИ, 29 октября. /ТАСС/. Независимый кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили и представитель бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе занимают первое и второе места на выборах после подсчета голосов на 3 572 участках (96,41% от общего числа). Таким образом они проходят во второй тур президентской гонки.

По последним данным ЦИК, опубликованным в понедельник, пользующаяся поддержкой правящей партии «Грузинская мечта» Зурабишвили набирает 38,62% голосов, Вашадзе — 37,74%, кандидат от партии «Европейская Грузия» Давид Бакрадзе — 10,94%, а лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили — 3,76%.

Согласно данным ЦИК, подсчет голосов избирателей на оставшихся участках существенно не повлияет на общие предварительные результаты выборов и никто из претендентов на пост президента по их итогам уже не сможет набрать более половины голосов избирателей, что является условием для победы. В этом случае для определения победителя понадобится второй тур, который пройдет не позднее 1 декабря.

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