Во второй тур президентских выборов в Грузии проходят Зурабишвили и Вашадзе

ТБИЛИСИ, 29 октября. /ТАСС/. Независимый кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили и представитель бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе занимают первое и второе места на выборах после подсчета голосов на 3 572 участках (96,41% от общего числа). Таким образом они проходят во второй тур президентской гонки.

Согласно данным ЦИК, подсчет голосов избирателей на оставшихся участках существенно не повлияет на общие предварительные результаты выборов и никто из претендентов на пост президента по их итогам уже не сможет набрать более половины голосов избирателей, что является условием для победы. В этом случае для определения победителя понадобится второй тур, который пройдет не позднее 1 декабря.