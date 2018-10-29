«Тошно от поведения канцлера»: за что критикуют Меркель

Источник: Reuters

Ангела Меркель подверглась жесткой критике со стороны немецких политиков и журналистов за рукопожатие с Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Эрдоганом во время стамбульского саммита по Сирии. Рейтинги Меркель и ее партии продолжают неуклонно падать, свидетельством чего стали результаты выборов в федеральной земле Гессен, где ХДС показала худший результат за последние 50 лет.

Канцлера Федеративной республики Германия (ФРГ) Ангелу Меркель раскритиковали на страницах газеты Bild за «потерю внутреннего и внешнеполитического компаса». Недовольство журналиста Джулиана Репке вызвала фотография Меркель с президентом России Владимиром Путиным и турецким лидером Реджепом Эрдоганом, на которых канцлер держит своих коллег за руки. При этом рядом с Эрдоганом, взявшись с ним за руку, стоит президент Франции Эммануэль Макрон, отмечает НСН.

«Должна ли Меркель сближаться с авторитарными лидерами?» — задался вопросом журналист.

В статье также представлены мнения ряда немецких политиков, возмущенных действиями Меркель. Вице-председатель парламента Гамбурга от «Левой» партии Кансу Оздемир заявила на турецком и немецком языках в своем твиттере, что ей «стало тошно от поведения канцлера, жмущей кровавую руку президента Турции». Она добавила, что Меркель «выстилает перед Эрдоганом красную дорожку».

Источник: Reuters

Представитель Свободной демократической партии Германии (СвДП) Михаэль Тюрер заявил, что демонстративной близости «с авторитарными лидерами» со стороны канцлера ФРГ «быть не должно».

На четырехстороннем саммите по Сирии в Стамбуле канцлер ФРГ Ангела Меркель также рассмешила президента РФ Владимира Путина, спросив его на русском языке про его верхнюю одежду, отмечает ФАН.

«Сибирское пальто?» — спросила Меркель, на что Путин в ответ рассмеялся.

При этом в мае издание Bild решило, что Владимир Путин «оскорбил» Ангелу Меркель, подарив ей букет роз. Тогда немецкие журналисты писали, что политики высшего уровня должны жать друг другу руки, а не дарить цветы.

Как сообщает Deutsche Welle, положение Меркель и правящей коалиции в Германии остается шатким. На выборах в федеральной земле Гессен Христианско-демократический союз (ХДС) и СДПГ набрали значительно меньшее количество голосов, чем пять лет назад. ХДС получил 27% против 38,3%; СДПГ набрала 19,8% против 30,7% голосов в 2013 году.

Кроме того, свои позиции христианские демократы теряют в Баварии — там абсолютного большинства лишился партнер ХДС — Христианско-социальный союз. По мнению социологов, сообщает DW, избиратели недовольны работой правящей коалиции, которая была сформирована лишь в марте 2018-го.

«Устоит ли правительство Ангелы Меркель?» — задается вопросом издание. На выборах председателя ХДС у действующего канцлера впервые будут соперники — и кто-то «из тяжеловесов» может сместить ее с поста главы христианских демократов.

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Если же Меркель потеряет пост главы партии, то она утратит и канцлерство — для этого ее соперника должны поддержать консерваторы, либералы и «зеленые» из действующего созыва бундестага.

Отметим, что рейтинг блока политических партий ХДС/ХСС в Германии, который возглавляет канцлер страны Ангела Меркель, опустился до нового антирекорда.

Так, согласно исследованию, политический блок Меркель поддерживают 24% опрошенных (падение 1 пункт за неделю). В то же время рейтинг «Зеленых» вырос на 1 пункт — до 20%. Следом за ними идет партия «Альтернатива для Германии» (16%, рост на 1 пункт). При этом в середине октября ХДС/ХСС поддерживали 26% респондентов, что также стало антирекордом.

Стоит отметить что сама Меркель, хотя и не заявляла о возможности того, что покинет пост канцлера, дала сигнал, что, возможно, не сможет оставить своего преемника после ухода, пишет Bloomberg со ссылкой на интервью Меркель в эфире Hessische Rundfunk.

Все попытки тех, кто находится у власти, выбрать своих преемников постоянно терпели неудачу — и это к лучшему. Ангела Меркель канцлер Германии