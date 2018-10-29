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12:27 (мск), источник: ТАСС

Песков сообщил о начале подготовки к встрече Путина и Трампа в Париже

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/ — Конкретики о формате пока нет, отметил пресс-секретарь президента РФ.

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Источник: РИА "Новости"

Проработка повестки встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже началась, конкретики пока нет.

Об этом заявил в понедельник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Сейчас уже начинается проработка возможной повестки дня встречи: все технические моменты, место, время и так далее. Поскольку встреча будет происходить на полях большого международного мемориального мероприятия, то ее предстоит вписать в общую канву этого мероприятия. Пока деталей, которыми мы можем поделиться, нет.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента
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«Будут верстаться и предложения по повестке дня, хотя повестка дня на таких встречах не может быть полностью фиксированной», — сказал пресс-секретарь. «Конечно, там изрядное место отводится для тех тем, которые посчитают нужным затронуть сами главы государств», — сказал Песков.

Он также отметил, что подписания какого-либо документа по итогам встречи президентов пока не планируется. «Нет, не планируется», — сказал Песков.

На прошлой неделе помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретился с Путиным. По итогам переговоров помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа пройдет в Париже 11 ноября, где будет отмечаться 100-летие окончания Первой мировой войны.

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