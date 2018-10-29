The Guardian рассказала о слежке Чехословакии за Дональдом Трампом

Источник: AP 2018

По данным издания, слежка была установлена после того, как Трамп в 1977 году женился на Иване Зельничковой. Руководство операцией якобы осуществлялось из города Злин, откуда Зельничкова родом. Ее отец Милош Зельничек регулярно сообщал чехословацкой спецслужбе о визитах дочери и о деловой активности зятя в Нью-Йорке.

Бывший сотрудник службы государственной безопасности Чехословакии Властимил Данек подтвердил The Guardian информацию о спецоперации. По его словам, Трампом интересовались и в первом отделе службы в Праге. Однако Данек заявил, что он не знает о возможном обмене сведениями о Трампе с комитетом государственной безопасности СССР.

Как отмечает The Guardian, из документов, доступных изданию, также не следует, что чехословацкие спецслужбы передавали КГБ информацию о будущем президенте США.

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Однако газета подчеркивает, что стороны сотрудничали на регулярной основе, а некоторые агенты из Чехословакии работали напрямую на КГБ.