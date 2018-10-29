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13:13 (мск), источник: BFM.ru

«Трамп из тропиков» покорил Бразилию

Избранным президентом страны становится Жаир Болсонару — жесткий и противоречивый ультраправый политик. Какое будущее ждет крупнейшую экономику Южной Америки?

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Источник: AP 2018

Вряд ли крутой нрав «Трампа из тропиков» — именно так Жаира Болсонару прозвали бразильские и международные СМИ — смягчится после того, как во время предвыборной кампании протестующий ударил кандидата ножом в живот на встрече с избирателями. Инцидент отправил Болсонару в больницу, но только повысил его рейтинги. Первый тур — 13 кандидатов, 46% голосов; второй тур — противостояние с левоцентристом, 55%: победа.

О Жаире Болсонару рассказывает корреспондент CNN в Сан-Паулу Шаста Дарлингтон:

«Пока политический истеблишмент Бразилии гнулся под шквалом коррупционных скандалов, а бывший президент Лула да Силва отбывал наказание за решеткой, Болсонару удалось создать себе образ бразильского Дональда Трампа — белой вороны, которая осушит болото коррупции и наведет порядок на улицах.

Проведя на посту депутата нижней палаты Конгресса Бразилии два с половиной десятка лет, Болсонару был известен своими женоненавистническими и расистскими репликами, а также высказываниями в поддержку пыток и военной диктатуры в Бразилии, которая завершилась в 80-х годах.
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В стране с одним из самых высоких уровней насилия в мире такой месседж упал на плодородную почву. Хотя многих жесткость Болсонару испугала — на массовые демонстрации под лозунгом Ele nao или «Не он» выходили десятки тысяч человек. Тем не менее ему удалось предстать перед избирателями в роли проводника перемен. Вопрос в том, удастся ли Болсонару выполнить свои обещания и спасти страну от коррупции и преступности — или же он начнет в Бразилии новую эпоху авторитаризма".

Предвыборную гонку все признают самой напряженной и жестокой в современной истории Бразилии. Между сторонниками и противниками Болсонару регулярно происходили стычки — кандидаты призывали к миру, но риторика оставалась крайней агрессивной.

Наиболее провокационные реплики будущего президента Бразилии тиражировались в международной прессе — например, он назвал одну из своих оппоненток не достойной изнасилования, потом что она «слишком уродлива».

В другой раз Болсонару заявил, что лучше бы его сын «умер от несчастного случая», чем был бы геем.

О том, чего ждать бразильцам, миру и России от «бразильского Трампа» — профессор МГИМО МИД России Борис Мартынов:

«Сегодня политик может сказать одно, подумать другое, сделать третье, и ему за это ничего не будет. Так что нужно смотреть на конкретные дела, как будут разворачиваться события.

Единственное, что можно сказать в этой связи, бразильцы соскучились по сильной руке. Та же самая тенденция и в Европе. В общем-то, Трамп тоже часть этой тенденции.

Как Болсонару будет выстраивать свою внешнюю политику — пока еще очень не ясно. Сначала речь пойдет, скорее всего, о внутриполитических вопросах и о вопросах региональной политики. Я не думаю, что такие вещи как, например, отношение Бразилии с Европой, с Китаем, с Россией сразу выйдут на передний план, отнюдь нет. А дальше — ну, дальше посмотрим, что называется".

Правда, одно из предвыборных обещаний Болсонару может затронуть каждого. Кандидат планирует ослабить ограничения на использование бассейна Амазонки для сельского хозяйства и лесозаготовки. Учитывая, что последние прогнозы экологов дают человечеству все меньше и меньше времени на решение проблемы изменения климата, потенциальная вырубка бразильских джунглей может иметь катастрофические последствия. Как написал ученый Института окружающей среды Университета Миннессоты и колумнист WSJ Эрик Холтхаус, избрание Болсонару может оказаться «планетарным самоубийством».

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