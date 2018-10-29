«Трамп из тропиков» покорил Бразилию
Избранным президентом страны становится Жаир Болсонару — жесткий и противоречивый ультраправый политик. Какое будущее ждет крупнейшую экономику Южной Америки?
Избранным президентом страны становится Жаир Болсонару — жесткий и противоречивый ультраправый политик. Какое будущее ждет крупнейшую экономику Южной Америки?
Вряд ли крутой нрав «Трампа из тропиков» — именно так Жаира Болсонару прозвали бразильские и международные СМИ — смягчится после того, как во время предвыборной кампании протестующий ударил кандидата ножом в живот на встрече с избирателями. Инцидент отправил Болсонару в больницу, но только повысил его рейтинги. Первый тур — 13 кандидатов, 46% голосов; второй тур — противостояние с левоцентристом, 55%: победа.
О Жаире Болсонару рассказывает корреспондент CNN в
«Пока политический истеблишмент Бразилии гнулся под шквалом коррупционных скандалов, а бывший президент Лула да Силва отбывал наказание за решеткой, Болсонару удалось создать себе образ бразильского Дональда Трампа — белой вороны, которая осушит болото коррупции и наведет порядок на улицах.
Проведя на посту депутата нижней палаты Конгресса Бразилии два с половиной десятка лет, Болсонару был известен своими женоненавистническими и расистскими репликами, а также высказываниями в поддержку пыток и военной диктатуры в Бразилии, которая завершилась в 80-х годах.
В стране с одним из самых высоких уровней насилия в мире такой месседж упал на плодородную почву. Хотя многих жесткость Болсонару испугала — на массовые демонстрации под лозунгом Ele nao или «Не он» выходили десятки тысяч человек. Тем не менее ему удалось предстать перед избирателями в роли проводника перемен. Вопрос в том, удастся ли Болсонару выполнить свои обещания и спасти страну от коррупции и преступности — или же он начнет в Бразилии новую эпоху авторитаризма".
Предвыборную гонку все признают самой напряженной и жестокой в современной истории Бразилии. Между сторонниками и противниками Болсонару регулярно происходили стычки — кандидаты призывали к миру, но риторика оставалась крайней агрессивной.
Наиболее провокационные реплики будущего президента Бразилии тиражировались в международной прессе — например, он назвал одну из своих оппоненток не достойной изнасилования, потом что она «слишком уродлива».
О том, чего ждать бразильцам, миру и России от «бразильского Трампа» — профессор МГИМО МИД России Борис Мартынов:
«Сегодня политик может сказать одно, подумать другое, сделать третье, и ему за это ничего не будет. Так что нужно смотреть на конкретные дела, как будут разворачиваться события.
Единственное, что можно сказать в этой связи, бразильцы соскучились по сильной руке. Та же самая тенденция и в Европе. В
общем-то,Трамп тоже часть этой тенденции.
Как Болсонару будет выстраивать свою внешнюю политику — пока еще очень не ясно. Сначала речь пойдет, скорее всего, о внутриполитических вопросах и о вопросах региональной политики. Я не думаю, что такие вещи как, например, отношение Бразилии с Европой, с Китаем, с Россией сразу выйдут на передний план, отнюдь нет. А дальше — ну, дальше посмотрим, что называется".
Правда, одно из предвыборных обещаний Болсонару может затронуть каждого. Кандидат планирует ослабить ограничения на использование бассейна Амазонки для сельского хозяйства и лесозаготовки. Учитывая, что последние прогнозы экологов дают человечеству все меньше и меньше времени на решение проблемы изменения климата, потенциальная вырубка бразильских джунглей может иметь катастрофические последствия. Как написал ученый Института окружающей среды Университета Миннессоты и колумнист WSJ Эрик Холтхаус, избрание Болсонару может оказаться «планетарным самоубийством».