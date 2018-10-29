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14:09 (мск), источник: Lenta.Ru

В ЦИК сообщили о случаях выдвижения мертвых кандидатов

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова рассказала о случаях выдвижения на выборы умерших людей в составе списков кандидатов. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 29 октября.

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Источник: РИА "Новости"

По ее словам, были предприняты большие усилия по очистке списков избирателей от так называемых мертвых душ.

Мы боролись и достаточно успешно, как никогда почистили регистр от мертвых душ. (…) Не только мертвые души среди избирателей, но и мертвые души среди кандидатов.
Элла Памфилова
председатель Центризбиркома России

В феврале, перед президентскими выборами, Элла Памфилова сообщила, что Центризбиркому удалось очистить списки избирателей от более полумиллиона мертвых душ и двойников.

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