В ЦИК сообщили о случаях выдвижения мертвых кандидатов
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова рассказала о случаях выдвижения на выборы умерших людей в составе списков кандидатов. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 29 октября.
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова рассказала о случаях выдвижения на выборы умерших людей в составе списков кандидатов. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 29 октября.
По ее словам, были предприняты большие усилия по очистке списков избирателей от так называемых мертвых душ.
Мы боролись и достаточно успешно, как никогда почистили регистр от мертвых душ. (…) Не только мертвые души среди избирателей, но и мертвые души среди кандидатов.
В феврале, перед президентскими выборами, Элла Памфилова сообщила, что Центризбиркому удалось очистить списки избирателей от более полумиллиона мертвых душ и двойников.
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