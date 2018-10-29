Меркель откажется от должности председателя партии ХДС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU — Канцлер Германии Ангела Меркель на съезде Христианско-демократического союза (ХДС) не станет баллотироваться на должность председателя партии, такое заявление она сделала в понедельник на заседании президиума партии, передают в понедельник телеканалы n-tv и Welt со ссылкой на источники в руководстве ХДС.