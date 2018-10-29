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12:42 (мск), источник: Интерфакс

Меркель откажется от должности председателя партии ХДС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU — Канцлер Германии Ангела Меркель на съезде Христианско-демократического союза (ХДС) не станет баллотироваться на должность председателя партии, такое заявление она сделала в понедельник на заседании президиума партии, передают в понедельник телеканалы n-tv и Welt со ссылкой на источники в руководстве ХДС.

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Источник: Reuters

Ранее ожидалось, что кандидатура канцлера будет выдвинута в очередной раз.

Меркель руководит партией с апреля 2000 года.

По информации телеканала Welt, решение последовало за неудачей партии на выборах в федеральной земле Гессен, которые прошли накануне — канцлер, таким образом, сделала выводы. На выборах партия показала первый результат, но сильно потеряла в поддержке.

Ранее сообщалось, что рейтинг ХДС показал рекордно низкий результат за всю историю существования партии.

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