Меркель откажется от должности председателя партии ХДС
Москва. 29 октября. INTERFAX.RU — Канцлер Германии Ангела Меркель на съезде
Москва. 29 октября. INTERFAX.RU — Канцлер Германии Ангела Меркель на съезде
Ранее ожидалось, что кандидатура канцлера будет выдвинута в очередной раз.
Меркель руководит партией с апреля 2000 года.
По информации телеканала Welt, решение последовало за неудачей партии на выборах в федеральной земле Гессен, которые прошли накануне — канцлер, таким образом, сделала выводы. На выборах партия показала первый результат, но сильно потеряла в поддержке.
Ранее сообщалось, что рейтинг ХДС показал рекордно низкий результат за всю историю существования партии.
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