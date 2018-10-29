В Кремле прокомментировали возможное закрытие журнала The New Times из-за штрафа

Источник: РИА "Новости"

Отвечая на вопрос журналистов о своем отношении к ситуации вокруг журнала The New Times и возможному закрытию издания из-за внушительного штрафа, Песков сказал: «Если не будет журнала, то это, конечно, скорее, плохо, чем хорошо. Здесь можно только сожалеть».

Но, с другой стороны, есть закон. Судя по тому, что известно, журнал получал деньги от иноагентов и не декларировал эту ситуацию в соответствии с нашим законодательством. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента

«Здесь в данном случае все в строгом соответствии с действующим законодательством», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Читайте также Журнал The New Times закроется

Мировой судебный участок Тверского района 26 октября оштрафовал на 22,25 млн рублей ООО «Новые времена», издателя журнала The New Times и одноименного сайта. Согласно решению мирового суда, с которым ознакомился корреспондент «Интерфакса», суд пришел к выводу, что «Новые времена», получив 22,25 млн рублей от НКО «Фонд поддержки свободы прессы», признанного иностранным агентом, не предоставило в Роскомнадзор уведомление о получении средств от иностранных источников за 2, 3 и 4 кварталы прошлого года.