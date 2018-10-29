Что означает уход Меркель с поста главы ХДС?

Источник: AP 2018

Канцлер Германии Ангела Меркель покидает пост главы Христианско-демократического союза спустя более 18 лет руководства. Она не станет выдвигать свою кандидатуру на выборы председателя партии, которые пройдут в декабре, заявила политик на съезде ХДС в понедельник, 29 октября. Ожидалось, что Меркель будет участвовать в выборах в очередной раз.

Телеканал Welt сообщает, что Меркель приняла это решение из-за неудачи партии на прошедших 28 октября выборах в федеральной земле Гессен. ХДС занял первое место, но по данным экзит-поллов, набрал 27,2% голосов — это на 11 процентов меньше, чем на предыдущих выборах.

Ранее сообщалось, что правящая в Германии «большая коалиция» (Христианско-демократический союз (ХДС), Христианско-социальный союз (ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ)) утратила доверие граждан. По данным социологического опроса, подготовленного институтом Emnid для газеты Bild am Sonntag, её рейтинг упал до наиболее низкого показателя в истории.

Результаты опроса показывают, если бы сейчас прошли выборы в бундестаг, за партию Меркель и её партнера ХСС проголосовали бы 26% опрошенных избирателей.

Означает ли, что Меркель покинет пост канцлера?

Нет, пока не означает. По данным агентства DPA, Меркель намерена сохранить за собой должность главы правительства ФРГ. При этом раньше она заявляла, что должность канцлера для неё неразрывно связана с постом председателя партии. Reuters со ссылкой на источник в ХДС пишет, что 4 ноября руководство партии обсудит возможное разделение постов председателя партии и главы правительства ФРГ.

«Уйти с поста лидера партии — еще не значит уйти с поста канцлера. Ангела Меркель — опытный политик, — говорит политолог Алексей Мухин. — Германия переживает серьёзную турбулентность из-за политики США в Европе. И значительную часть вины многие европейские страны перекладывают на Меркель персонально.

Многие эксперты уже говорили, что её позиции сильно ослабли в последнее время, и ей в конце концов придётся решать вопрос с уходом с поста канцлера.