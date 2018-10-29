Что означает уход Меркель с поста главы ХДС?
Канцлер Германии Ангела Меркель не будет баллотироваться на должность председателя
Канцлер Германии Ангела Меркель не будет баллотироваться на должность председателя
Канцлер Германии Ангела Меркель покидает пост главы
Ранее сообщалось, что правящая в Германии «большая коалиция» (Христианско-демократический союз (ХДС),
Результаты опроса показывают, если бы сейчас прошли выборы в бундестаг, за партию Меркель и её партнера ХСС проголосовали бы 26% опрошенных избирателей.
Нет, пока не означает. По данным агентства DPA, Меркель намерена сохранить за собой должность главы правительства ФРГ. При этом раньше она заявляла, что должность канцлера для неё неразрывно связана с постом председателя партии. Reuters со ссылкой на источник в ХДС пишет, что 4 ноября руководство партии обсудит возможное разделение постов председателя партии и главы правительства ФРГ.
«Уйти с поста лидера партии — еще не значит уйти с поста канцлера. Ангела Меркель — опытный политик, — говорит политолог Алексей Мухин. — Германия переживает серьёзную турбулентность
Многие эксперты уже говорили, что её позиции сильно ослабли в последнее время, и ей в конце концов придётся решать вопрос с уходом с поста канцлера.
Конечно, Меркель пытается маневрировать, вывести ситуацию в ту зону, где не нужно принимать резких кадровых решений. Но вряд ли это у неё получится — Германия устала от канцлерин".
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