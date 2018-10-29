Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
DW: у Германии «плохие новости» для Украины
Разбитый Porsche и старые BMW: как отдыхают европейцы
Игорь Николаев трогательно поздравил старшую дочь с днем рождения
Знаменитый актер, ради смеха часто подбрасывающий друзьям мышь
Москвичи нашли альтернативу Москве
В ЮАР изобрели кирпичи из человеческой мочиЭкологически чистые и очень твердые
Беременная Собчак в черном наряде затмила Анну Семенович
«Уральские пельмени» показали пустой зал в Перьми
Туктамышева устроила стриптиз на льду после победы над Медведевой
Меньшовой припомнили конфликт с вдовой Караченцова
Отец поверил в привидений, увидев записи камер в доме - видео
Улыбающаяся вдова Караченцова сделала заявление
Сын Караченцова на церемонии прощания с актером (фото)
Порошенко: «Уберите свои войска, Россия»
Бузова ответила "Да": Телеведущая выходит замуж - СМИ
Известно об аварии самолета принца Гарри и Маркл
Актер Збруев на церемонии прощания с Караченцовым (фото)
Умерла актриса Марина Либакова-Ливанова
Фоторепортажи
8Рим завалило льдом
12Китай открыл самый длинный мост в мире
15:59 (мск), источник: РИА Новости

МИД назвал слова Болтона о дружбе Армении и России «бесцеремонностью»

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. МИД назвал «бесцеремонностью» заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, сделанное во время визита в Ереван. Политик призвал Армению отказаться от дружбы с Москвой и прорекламировал американское оружие.

Наверх
Источник: РИА Новости

В ведомстве сравнили слова Болтона с более ранним заявлением американского посла в Ереване Ричарда Миллса, в котором дипломат рассказал о продолжительной целенаправленной поддержке Вашингтоном определенных групп в Армении. Он также пообещал предоставить стране 26 миллионов долларов для «укрепления гражданского общества и СМИ».

Казалось, большей бесцеремонности, неотличимой от прямого вмешательства во внутренние дела, уже не бывает. Оказалось, это не так.
МИД РФ

Отмечается, что Болтон «потребовал, чтобы Армения отказалась от “исторических клише” в своих международных отношениях», особо не скрывая, что речь идет о традиционной дружбе с Россией.

Читайте также
Парламент Армении отклонил кандидатуру Пашиняна на пост премьера

«Он также заявил, что ожидает от Пашиняна после парламентских выборов в стране инициативных шагов по нагорно-карабахскому урегулированию. Естественно, не забыл порекламировать американское оружие, которое Армении надлежит приобретать вместо российского», — добавили в ведомстве.

В ведомстве сравнили слова Болтона с более ранним заявлением американского посла в Ереване Ричарда Миллса, в котором дипломат рассказал о продолжительной целенаправленной поддержке Вашингтоном определенных групп в Армении. Он также пообещал предоставить стране 26 миллионов долларов для «укрепления гражданского общества и СМИ».

«Казалось, большей бесцеремонности, неотличимой от прямого вмешательства во внутренние дела, уже не бывает. Оказалось, это не так», — подчеркнули в МИД.

Отмечается, что Болтон «потребовал, чтобы Армения отказалась от “исторических клише” в своих международных отношениях», особо не скрывая, что речь идет о традиционной дружбе с Россией.

«Он также заявил, что ожидает от Пашиняна после парламентских выборов в стране инициативных шагов по нагорно-карабахскому урегулированию. Естественно, не забыл порекламировать американское оружие, которое Армении надлежит приобретать вместо российского», — добавили в ведомстве.

 В Индонезии разбился пассажирский Boeing 737
В якутском лесу найден мужчина с рюкзаком золота
Медведев готов ввести заградительные пошлины на топливо
Ведущая прогноза погоды в Китае ничуть не изменилась за 22 года
Как выглядит самый редкий в мире драгоценный камень (фото)
Основательница WWF в России погибла в Брянской области
Тренер «Реала» попрощался с игроками после разгрома от «Барсы»
Бывшая королева красоты погибла вместе с владельцем «Лестера»
Спорт
«Валера, верим!» Что ждет «Спартак» при Карпине Руководство красно-белых выбирает между ним и наставником тульского «Арсенала» Олегом Кононовым, который уже попрощался с игроками «канониров»
Hi-Tech
Гавайи начали уходить под воду: пропал целый остров (фото со спутников) Его смыло штормом.
Авто
Volkswagen Touareg против Volvo XC90: онлайн с тест-драйва Большие дизельные кроссоверы, если угодно - внедорожники. Полный привод, пневмоподвески, Volvo XC90 - 235 л.с. и 7 мест, Volkswagen Touareg - 249 сил и 5 мест. Но оба в спортивном стайлинге. Кто же победит? И не забывайте задавать свои вопросы
Кино
Пугачева, Збруев и другие простились с Караченцовым В «Ленкоме» состоялось прощание с народным артистом, скончавшимся после тяжелой болезни
Недвижимость
Аллегрова отсудила 14 миллионов за несуществующий особняк
Как сносят Ховринскую больницу: фотогалерея
В чем часто заблуждаются люди, оформляя недвижимость
Законно ли строить жилой дом в СНТ?
Дети
Полина Диброва ждет четвертого ребенка Жена телеведущего прячет фигуру под объемной одеждой
Леди
10 увлажняющих средств на осень до 300 рублей Выбрать подходящее средство на холода, и к тому же сэкономить, – это вполне реально.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Блеск, гламур и много света: квартира в США
Маленький кирпичный дом с кухней-гостиной и камином (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь