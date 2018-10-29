МИД назвал слова Болтона о дружбе Армении и России «бесцеремонностью»

Источник: РИА Новости

В ведомстве сравнили слова Болтона с более ранним заявлением американского посла в Ереване Ричарда Миллса, в котором дипломат рассказал о продолжительной целенаправленной поддержке Вашингтоном определенных групп в Армении. Он также пообещал предоставить стране 26 миллионов долларов для «укрепления гражданского общества и СМИ».

Казалось, большей бесцеремонности, неотличимой от прямого вмешательства во внутренние дела, уже не бывает. Оказалось, это не так. МИД РФ

Отмечается, что Болтон «потребовал, чтобы Армения отказалась от “исторических клише” в своих международных отношениях», особо не скрывая, что речь идет о традиционной дружбе с Россией.

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«Он также заявил, что ожидает от Пашиняна после парламентских выборов в стране инициативных шагов по нагорно-карабахскому урегулированию. Естественно, не забыл порекламировать американское оружие, которое Армении надлежит приобретать вместо российского», — добавили в ведомстве.

В ведомстве сравнили слова Болтона с более ранним заявлением американского посла в Ереване Ричарда Миллса, в котором дипломат рассказал о продолжительной целенаправленной поддержке Вашингтоном определенных групп в Армении. Он также пообещал предоставить стране 26 миллионов долларов для «укрепления гражданского общества и СМИ».

«Казалось, большей бесцеремонности, неотличимой от прямого вмешательства во внутренние дела, уже не бывает. Оказалось, это не так», — подчеркнули в МИД.

Отмечается, что Болтон «потребовал, чтобы Армения отказалась от “исторических клише” в своих международных отношениях», особо не скрывая, что речь идет о традиционной дружбе с Россией.