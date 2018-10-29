Меркель обвалила евро
Курс евро к доллару упал на фоне заявления канцлера Германии Ангелы Меркель о готовности уйти в отставку с поста главы правящего
Курс евро к доллару упал на фоне заявления канцлера Германии Ангелы Меркель о готовности уйти в отставку с поста главы правящего
В ходе торговой сессии 29 октября курс европейской валюты упал с 1,1413 доллара за евро до 1,1368. Затем вновь вырос до 1,1410 и опустился до 1,1395. На момент публикации евро стоил 1,14 доллара.
Ранее 29 октября Меркель заявила, что не будет переизбираться на пост председателя ХДС. Внутрипартийные выборы должны пройти в декабре.
ХДС занял первое место с 27,2 процента голосов, но потерял 11,1 процента по сравнению с выборами пятилетней давности. Ухудшила свой результат и
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