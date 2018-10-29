Меркель не будет выдвигаться на пост канцлера в 2021 году
БЕРЛИН, 29 окт — РИА Новости. Ангела Меркель заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах канцлера в 2021 году.
БЕРЛИН, 29 окт — РИА Новости. Ангела Меркель заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах канцлера в 2021 году.
На выборах в 2021 году я не буду выступать в качестве кандидата в канцлеры ФРГ, либо в качестве кандидата в депутаты, а также претендовать на другие политические должности.
Также она подтвердила, что не будет выдвигаться на декабрьских выборах председателя
Политик возглавляет ХДС с 2000 года, правительство — с 2005-го. Ее отказ от лидерства означает внутрипартийную гонку за право сменить Меркель на посту канцлера. В марте Меркель избрали на этот пост в четвертый раз подряд, ее полномочия истекают в 2021 году.
По данным BILD, решение Меркель связано с драматичной потерей голосов ХДС на выборах в федеральной земле Гессен. По предварительным данным, партия
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В немецкой прессе регулярно звучит мнение, что возможен скорый распад коалиции СДПГ и блока