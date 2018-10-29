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15:51 (мск), источник: РИА Новости

Меркель не будет выдвигаться на пост канцлера в 2021 году

БЕРЛИН, 29 окт — РИА Новости. Ангела Меркель заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах канцлера в 2021 году.

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Источник: РИА Новости
На выборах в 2021 году я не буду выступать в качестве кандидата в канцлеры ФРГ, либо в качестве кандидата в депутаты, а также претендовать на другие политические должности.
Ангела Меркель
канцлер Германии

Также она подтвердила, что не будет выдвигаться на декабрьских выборах председателя Христианско-демократического союза. По словам Меркель, она планировала уход с поста главы ХДС еще летом.

Политик возглавляет ХДС с 2000 года, правительство — с 2005-го. Ее отказ от лидерства означает внутрипартийную гонку за право сменить Меркель на посту канцлера. В марте Меркель избрали на этот пост в четвертый раз подряд, ее полномочия истекают в 2021 году.

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По данным BILD, решение Меркель связано с драматичной потерей голосов ХДС на выборах в федеральной земле Гессен. По предварительным данным, партия Христианско-демократический союз получила на выборах в Гессене 27% голосов, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — 19,8%, «Зеленые» — 19,8%, «Альтернатива для Германии» — 13,1%, Свободная демократическая партия (СвДП) — 7,5%, «Левые» — 6,3%.

Кризис консерваторов

В сентябре рейтинг консервативного блока ХДС/ХСС во главе с Меркель опустился до рекордно низкого показателя в 28%. Кроме того, после прошлогодних выборов нестабильная политическая ситуация наблюдается в бундестаге.

Традиционные правящие партии лишь спустя полгода смогли сформировать правительство, однако опросы общественного мнения и октябрьские выборы в ландтаг Баварии показали падение поддержки партий коалиции — прежде всего Социал-демократической партии Германии.

В немецкой прессе регулярно звучит мнение, что возможен скорый распад коалиции СДПГ и блока Христианско-демократической партии и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС). По мнению экспертов, на очередные выборы канцлера христианские демократы пойдут без Меркель.

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