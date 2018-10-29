Меркель рассказала о планах после ухода с поста канцлера
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что намерена делать после ухода с нынешней должности. Ее слова передает Reuters.
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что намерена делать после ухода с нынешней должности. Ее слова передает Reuters.
«Этот четвертый срок последний для меня как канцлера Германии», — заявила Меркель на
Меркель также указала, что не намерена после ухода становиться парламентарием или «занимать
Канцлер подтвердила, что больше не намерена баллотироваться на пост лидера своей партии
По ее словам, объявить об этом она первоначально намеревалась на следующей неделе. Политик отметила, что решения должны помочь правительству сфокусироваться на стоящих впереди целях, а партии — идти к успеху. Она добавила, что прошедшие в Баварии и Гессене выборы должны стать поворотным моментом для правящей коалиции.
Ранее стало известно, что о своих решениях отказаться от поста председателя ХДС и должности канцлера Меркель заявила на заседании правления партии после выборов в федеральной земле Гессен.
ХДС показал низкий результат в Гессене, хоть и стал победителем. На выборах, согласно предварительным результатам, партия набрала 27,2 процента.
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